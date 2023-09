MotoGP | Quartararo: "Se in Yamaha non siamo allineati, il 2024 sarà peggio"

Se in casa Honda le bordate di Marc Marquez sono diventate ormai una costante, non sembra esserci un clima di maggior serenità in Yamaha, perché anche Fabio Quartararo non perde occasione per ricordare che ha bisogno di una M1 più competitiva per tornare ad essere il pilota che si è laureato campione del mondo della MotoGP appena due anni fa.

Viste le deludenti prestazioni di quest'anno, che hanno permesso ad "El Diablo" di salire sul podio solamente in due occasioni, di cui una in una Sprint, si era creata un'enorme attesa per il test programmato a Misano per il lunedì successivo al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, nel quale ha esordito la base della moto 2024, con il tanto invocato primo esemplare del motore sviluppato dal gruppo di lavoro dell'ex tecnico di F1 Luca Marmorini.

Purtroppo, anche in questo caso, da Iwata non sono arrivati gli aggiornamenti giusti secondo il francese, che non ha nascosto che si sarebbe aspettato di più dalla grande mole di materiale portata in Romagna (oltre al motore c'erano anche un telaio ed un nuovo pacchetto aerodinamico), ma principalmente dal propulsore, che non ha mostrato ancora quello step necessario per provare a lottare ad armi pari con i costruttori.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: MotoGP

La cosa che aveva lasciato perplessi, però, è che mentre Fabio parlava con i giornalisti in sala stampa, sul feed video ufficiale della MotoGP andava in onda un'intervista al team manager Maio Meregalli, che parlava con un certo entusiasmo del lavoro svolto a Misano, sottolineando proprio che il motore rappresenta un passo avanti nella giusta direzione.

Al suo arrivo al Buddh International Circuit, dove questo fine settimana si disputa il primo Gran Premio dell'India della storia, Quartararo è stato incalzato su questa differenza di vedute all'interno del box Yamaha e bisogna dire che la sua replica ai microfoni di DAZN è stata piuttosto pungente, lasciando intendere che queste vedute differenti della situazione non sono certamente d'aiuto se si vuole provare a migliorare le cose nel 2024.

"Al test di Misano abbiamo visto i miei commenti e quelli del nostro team manager, che erano bianco e nero, totalmente diversi. Posso dire chiaramente che il test è stato una delusione e non è stato all'altezza delle mie aspettative. Non abbiamo fatto un passo avanti, per niente. Ma se il team manager dice che è meglio, dovete ascoltarlo", ha detto Quartararo.

"Alla fine, uno dice bianco e l'altro dice nero. I commenti dei piloti credo siano un po' più importanti, è il pilota che prova le moto e sente se sono più facili da guidare o meno. Se iniziamo così e non siamo allineati, il 2024 sarà uguale o peggiore", ha concluso.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images