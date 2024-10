MotoGP | Quartararo sconsolato: "Siamo tornati alla realtà"

Prima del Gran Premio del Giappone, la Yamaha era in ascesa. Il marchio giapponese era riuscito a migliorare il suo feeling a Misano, nell'ultimo test ufficiale per i piloti 2024, e questo gli ha permesso di ottenere buone prestazioni nei Gran Premi dell'Emilia Romagna e dell'Indonesia, soprattutto grazie a Fabio Quartararo, che ha messo a segno alcune delle migliori prestazioni della stagione al volante della M1.

Ma il GP del Giappone, gara di casa per la squadra di Iwata, è stato un ritorno alla realtà. Venerdì, né il “Diablo” né Alex Rins sono riusciti a entrare subito in Q2 nelle prove, come era nell'obiettivo del primo. Il francese ha chiuso al 14° posto nella sessione pomeridiana di Motegi, con un tempo di 1'44"401, a 965 millesimi dal miglior tempo di Brad Binder e a poco meno di due decimi da Marco Bezzecchi, decimo. Lo spagnolo, dal canto suo, ha chiuso al 20° posto con un 1'44"950, a oltre mezzo secondo dalla KTM.

Dopo la sessione di venerdì, i due piloti Yamaha hanno spiegato la situazione e hanno attribuito la colpa della loro giornata negativa ai problemi che la moto giapponese continua ad avere, nonostante alcuni miglioramenti: la mancanza di grip, soprattutto al posteriore, che si fa sentire soprattutto quando le condizioni sono le peggiori, come nel caso della pista di proprietà della Honda.

“Siamo tornati alla realtà”, ha sintetizzato un rassegnato Quartararo, consapevole che c'è ancora qualche difficoltà da superare con la quarta moto del campionato, secondo la classifica generale dei costruttori. “Quando la mancanza di aderenza viene dalla pista, facciamo fatica. Non riusciamo a fermare la moto. L'aderenza posteriore è pessima".

Rins, che non era affatto contento della giornata negativa, ha espresso le stesse sensazioni del suo compagno di box, e ha anche evidenziato alcuni dei problemi che di solito vengono segnalati sulla Yamaha: “Abbiamo molti problemi di mancanza di grip, e non so come gestirli. In frenata si solleva molto da dietro. Erano molti giorni che non ero così deluso dal box".

“Ci siamo resi conto che, guidando dietro la Honda, siamo un passo indietro in termini di accelerazione. Stiamo sbagliando qualcosa. Non riusciamo a trovare trazione quando lasciamo i freni e apriamo il gas, e non riusciamo a trovare grip in piega”, ha detto lo spagnolo a proposito della situazione attuale.