MotoGP | Quartararo: “Proveremo a vincere con tutta la forza!”

Fabio Quartararo non sale sul gradino più alto del podio dal Gran Premio della Germania dello scorso anno. Da lì è iniziato il declino che, insieme alla furiosa rimonta di Pecco Bagnaia, lo ha portato a cedere lo scettro di campione del mondo. Il francese della Yamaha però è convinto che sia arrivato il momento di interrompere questo digiuno e Jerez de la Frontera è il posto ideale per tornare a vincere.

Sul tracciato andaluso, El Diablo ha conquistato due vittorie e tre pole position, la MotoGP scende in pista questo fine settimana per il Gran Premio di Spagna e il nizzardo ritiene che questo sia lo scenario migliore per rilanciarsi in campionato. Attualmente infatti è solo settimo in classifica, con 30 punti di distacco dal leader Marco Bezzecchi.

La situazione però cambierà radicalmente per Quartararo, almeno questo è l’obiettivo: “Questo circuito ce l’ho segnato in rosso, bisognerà andare all’attacco. Qui abbiamo sempre potuto lottare per le vittorie, non vedo perché debba essere diverso quest’anno. Ci proveremo con tutte le nostre forze questo fine settimana”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Bob Meyer

Non è solo un’affermazione che serve da motivazione, il francese è convinto di poter far bene sulla pista andalusa: “Lo dico perché questo circuito si è sempre adattato bene, ho fatto la mia prima gara qui da rookie, questo fine settimana capiremo se quest’anno potremo lottare per il campionato o se ci costerà molta fatica combattere. Ad Austin abbiamo fatto una qualifica non particolarmente buona ma siamo partiti settimi e siamo arrivati sul podio. La cosa migliore è partire dalla prima fila, passa tutto dal qualificarsi bene”.

La qualifica continua ad essere un tallone d’Achille per Quartararo, che non riesce ancora a spiegarsi il motivo per cui non riesce ad essere efficace nei time attack: “Non sappiamo cosa ci impedisca di fare un tempo sul giro, i tempi del 2019 sono migliori di quelli che facciamo ora, mentre gli altri sono migliorati molto nel giro secco. Non sappiamo perché, ma sono molti anni che non migliorano i tempi. L'anno scorso ho ottenuto solo una pole position, ma molte prime e seconde file della griglia, mentre quest'anno non ne abbiamo ottenuta nessuna, dobbiamo capire perché ci succede”.

Questo è un aspetto su cui Yamaha lavorerà nei test, che si svolgeranno lunedì a Jerez, subito dopo il Gran Premio: “Da quello che ho sentito non abbiamo nulla di troppo grande da provare. Quello che dobbiamo migliorare, ovvero il motore, non possiamo toccarlo a causa del regolamento. Spetta alla Yamaha trovare un modo per risolvere la situazione”.