MotoGP | Quartararo: “Potevo finire quinto, ma sono rimasto senza benzina”

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna è stato il miglior weekend della stagione 2024 per Fabio Quartararo, che è passato direttamente alla Q2 il venerdì, chiudendo la Sprint in settima posizione e si è posto l'obiettivo di finire nella Top 6 la domenica. Un obiettivo che è stato abbastanza vicino per lui nella gara principale.

Il pilota Yamaha ha girato nel gruppo di testa con un certa facilità, e le cadute di Pedro Acosta prima e di Pecco Bagnaia poi gli hanno permesso di risalire fino alla quinta posizione, dietro ai quattro piloti Ducati (compreso Marco Bezzecchi) e addirittura davanti a Franco Morbidelli. Tuttavia, proprio quando tutto sembrava perfetto per arrivare in top five, è arrivato un problema inaspettato. La M1 è rimasta senza benzina nell'ultima parte di Misano e “El Diablo” è stato superato da Morbidelli e Maverick Viñales.

Il francese si è dovuto accontentare di replicare la domenica il risultato della Sprint, anche se nel complesso è soddisfatto della gara: “Ho perso due posizioni alla fine. Ho finito la benzina nell'ultimo settore e ho perso quasi 10 secondi”, ha detto il nizzardo. “Più che perdere queste due posizioni, perché non siamo veloci con il motore, se non finiamo la gara è la cosa più frustrante. Dobbiamo vedere, ma alla fine sono abbastanza soddisfatto della gara di oggi”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il pilota numero 20 non ha saputo rispondere se si è trattato di un errore di calcolo degli ingegneri o se è successo perché il motore ha consumato più benzina del previsto, ma ha cercato di risolvere i problemi, senza successo: “Non so perché sia successo. Abbiamo una spia sulla moto che ci dà l’avviso con il rosso o verde. Il rosso è negativo, e io l'ho avuto per molto tempo. Ho dovuto guidare a lungo in un modo diverso. Ma alla fine sono contento della gara che abbiamo fatto, con Franco Morbidelli che ci è stato dietro per tutta la gara, cercando di superarci. Il ritmo era molto buono. Sono contento, ma non possiamo permetterci questo tipo di cose”.

Quartararo spera che questi risultati si ripetano nella trasferta asiatica: “Sono abbastanza contento, siamo riusciti a fare un ottimo passo. Sappiamo che, alla fine della gara, avevamo quattro Ducati e una dietro, eravamo nel mezzo. Penso che possiamo andare via abbastanza soddisfatti. Naturalmente, dobbiamo vedere se riusciremo a mantenere questa posizione nei circuiti in Asia. Non vedo l'ora. Se riusciremo a mantenerla, significherà che abbiamo fatto un bel passo avanti”, ha concluso.