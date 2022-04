MotoGP | Quartararo: "Per vincere serviva un primo giro così!"

Carica lettore audio

L'incubo è finito per Fabio Quartararo. Da campione del mondo in carica non era ancora riuscito a fare meglio di un settimo posto sull'asciutto in questo 2022 (il secondo di Mandalika era arrivato sotto alla pioggia), con una Yamaha che pareva decisamente poco all'altezza delle moto della concorrenza.

A Portimao però è stato soprattutto "El Diablo" a fare la differenza, con una partenza strepitosa che gli ha permesso di portarsi immediatamente in seconda posizione. Non trovandosi nel traffico, questa volta è riuscito ad imprimere il suo ritmo e non c'è stato niente da fare per la concorrenza: il suo diretto inseguitore Johann Zarco si è presentato sul traguardo con quasi sei secondi di ritardo, ma le altre M1 factory si sono viste rifilare addirittura mezzo secondo. Questo forse è il dato che dà di più il senso di quanto Fabio abbia fatto la differenza.

"Mi sono spinto al limite. Ad essere sinceri ho fatto la stessa cosa ad Austin e in Argentina, ma non sono riuscito. Qui mi sono sentito benissimo sin dal warm-up, ma in partenza sono andato benissimo, stando dietro alle Ducati non ce l'avremmo fatta forse. Ora non dobbiamo mollare", ha detto Quartararo appena arrivato al parco chiuso.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Poi, ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD, ha sottolineato come oggi sia stato il suo primo giro brillante a permettergli di mettere la gara in discesa per sfruttare le caratteristiche della sua Yamaha: "E' la prima volta quest'anno che riesco a fare un primo giro così forte e so che se non lo faccio la mia gara è finita. Basta poco per fare la differenza tra vincere o fare fatica come nella seconda gara qui l'anno scorso. Ma oggi ci siamo riusciti. Sono molto contento, perché è la prima vittoria dell'anno".

Quando gli è stato fatto notare del clamoroso distacco che ha inflitto ai suoi compagni di marchio, ha provato a dribblare la domanda, spostando il focus sul potenziale della M1: "Io sono felice della nostra moto, va molto bene. Lo dico sempre, ci manca solo potenza. Per me in curva ed in frenata è spettacolare però. All'ultima curva, per esempio, riuscivo a fare una linea davvero spettacolare".

Con questo successo si è preso anche la leadership nel Mondiale in coabitazione con Alex Rins a quota 69 punti e tra una settimana si torna in pista a Jerez, dove lo scorso anno solo un problema di sindrome compartimentale gli impedì di conquistare una vittoria che sembrava ormai certa.

"Abbiamo una buonissima base e sono molto felice che ci sia Jerez già la settimana prossima, perché l'anno scorso ero stato molto veloce e non ho vinto solo perché ho avuto un problema all'avambraccio. Sono proprio felice di andare lì, perché durante l'inverno mi sono preparato molto bene fisicamente, quindi sono pronto e non vedo l'ora di essere lì", ha concluso.