MotoGP | Quartararo: "Pista nuova? Non conta, avremo difficoltà ovunque"

Se prima di partire per il Brasile si era intravisto un barlume di speranza nel team Yamaha, Fabio Quartararo lo ha spento prima ancora di mettere le ruote sul circuito di Goiânia.

Appena arrivato, e prima ancora di aver fatto un giro di ricognizione in pista, il francese è stato interrogato sull'opportunità di approfittare di una situazione in cui un tracciato sconosciuto mette tutti sullo stesso piano di partenza.

Un'occasione da cogliere? "No. Perché la realtà è che tutti i circuiti saranno difficili per noi. Guardando il tipo di curve, il rettilineo e il tipo di frenate che ci sono qui, è complicato. Sono curve che girano tantissimo, si fa fatica a far girare la moto. Un rettilineo, frenate un po' in piega... Quindi sarà dura".

"Non ci sono molti video di moto qui, ho potuto guardare solo un video onboard. Ma abbiamo un bel po' di tempo prima delle prove e nelle Libere 1 bisogna cercare di non commettere errori, non cadere, in modo da imparare il circuito, i limiti, la frenata... Penso che non si debba avere fretta, e poi essere pronti per la sessione del pomeriggio".

Fabio Quartararo durante il primo GP della stagione, a Buriram. Foto di: Steve Wobser / Getty Images

"Non abbiamo una base, quindi ripartiremo come in Thailandia e vedremo come andrà", ha aggiunto riguardo alle regolazioni, prima di ricordare che la Yamaha è una moto con un grave deficit di prestazioni su tutti i fronti.

"Non c'è un solo punto in cui ci sentiamo forti. Stiamo cercando di capire, soprattutto gli ingegneri, dove possiamo apportare modifiche per migliorare, ma nel complesso le sensazioni sono le stesse per tutti tra i piloti Yamaha".

"Sinceramente, ci sono così tante cose che stiamo cercando... Curvare, avere un po' più di feeling sull'anteriore. È questo che mi faceva fare un po' la differenza in qualifica prima del 2026, poter davvero spingere al limite, ma ora non abbiamo idea di dove sia l'avantreno. Per quanto riguarda il motore, sappiamo che per il momento non possiamo farci nulla".