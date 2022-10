MotoGP | Quartararo: “Per migliorare dobbiamo fare dei cambiamenti”

Carica lettore audio

Fabio Quartararo si lascia alle spalle il weekend di Buriram, dove ha ottenuto il suo peggior risultato stagionale in termini di prestazioni. Il pilota Yamaha si presenta a Phillip Island ancora in vetta al campionato, ma con soli 2 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia e determinante sarà l’andamento del Gran Premio d’Australia.

Su un tracciato che sulla carta si adatta bene alla M1, El Diablo ha messo a segno il quarto crono nella classifica combinata, e nella giornata del venerdì di Phillip Island è il migliore dei contendenti al titolo. Il francese è staccato di poco più di un decimo dal leader di giornata Johann Zarco e si ritiene piuttosto soddisfatto del lavoro svolto.

“È andata abbastanza bene. Stamattina è stata difficile, ma sono riuscito ad avere un buon ritmo per le condizioni che c’erano. Oggi pomeriggio è andata meglio, ho commesso un grosso errore nel mio giro veloce, quindi sono abbastanza contento di essere ancora tra i primi cinque. Credo che domani dovremo ancora migliorare alcune cose per cercare di migliorare il nostro feeling. Sento che abbiamo ancora un po' di margine sul passo, soprattutto abbiamo visto Rins provare la dura posteriore, che sembra andare bene”.

Per la giornata di oggi era prevista una pioggia consistente, eppure le sessioni sono state disputate in condizioni di asciutto. L’incognita meteo sarà cruciale nel weekend, ma al momento Quartararo non ci pensa e guarda più l’aspetto tecnico e di strategia di gomme, anche queste fondamentali: “Vediamo cosa aspettarci. La cosa strana è che all'ultima curva e sul rettilineo, sul cordolo, spinna sempre. Quindi dobbiamo vedere se possiamo eliminare questa cosa. Per quanto riguarda le gomme, credo che domani tutti proveranno le dure, le morbide sono davvero morbide. Sento che il nostro passo è abbastanza buono. Ho alcuni punti in cui posso sorpassare, quindi dovrebbe essere una buona pista”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Phillip Island può essere il tracciato della riscossa per il francese, a cui manca la velocità. Tuttavia, riesce a recuperare tempo nei tratti misti: “Non posso fare paragoni con altri piloti. Ma di sicuro il settore in cui dobbiamo migliorare è il primo, la curva 1. Sento che abbiamo un po' di margine, soprattutto guardando il primo settore di Pol: è stato davvero impressionante. Penso che nelle curve siamo abbastanza a posto, ma ci sono ancora alcune cose da migliorare”.

“Non faticavo troppo con il grip, è stato più che altro quando ho fatto il primo pick up della moto, perché nelle FP1 stavo girando molto. Ma in squadra abbiamo una mentalità per cui il primo giorno pensiamo solo alla velocità, senza pensare troppo alle gomme. Il pomeriggio è stato abbastanza buono, meglio di questa mattina. Ma stamattina penso che sia stato anche per le condizioni della pista” prosegue Quartararo.

Il vento infatti non ha aiutato nel lavoro e ha condizionato diversi piloti. Il francese della Yamaha però non sembra averne risentito troppo: “Solo negli ultimi minuti c'è stata qualche raffica in più, ma il vento soffia sempre allo stesso modo. È difficile perché alla prima curva si frena a un metro dal cordolo e il vento ti porta dritto sulla linea. Non direi che è complicato, una volta conosciuta la direzione del vento è normale”.

Facendo però un bilancio di questa prima giornata, Quartararo si ritiene abbastanza soddisfatto, considerando anche il fatto che la MotoGP è tornata a Phillip Island dopo tre anni di assenza: “Sono tre anni che non veniamo a Phillip Island, molti costruttori hanno fatto passi da gigante. Quindi, non so cosa aspettarmi. Ma alla fine il nostro potenziale è abbastanza buono, è difficile dire se mi aspettavo di meglio o di peggio”.

“Comunque ho fiducia, soprattutto perché sentivo di guidare bene e di avere anche un margine in alcune curve che può aiutarmi a guadagnare qualcosa. Quindi, alla fine della gara può cambiare molto. Oggi è stato uno dei primi giorni in cui abbiamo sentito di dover fare dei cambiamenti, perché in genere quando iniziamo un weekend lo finiamo con la stessa moto. Su questo tipo di pista, che è molto diversa dalle altre, abbiamo apportato alcune modifiche e ne apporteremo altre domani”.