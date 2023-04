MotoGP | Quartararo penalizzato nella Sprint, ma resta nono

Carica lettore audio

Fabio Quartararo sta vivendo un fine settimana difficile al Gran Premio d'Argentina, nel quale sta faticando ad essere competitivo con la sua Yamaha ufficiale.

Sabato, il campione della MotoGP 2021 è partito decimo nella Sprint e non ha potuto fare molto per risalire il gruppo, dovendosi accontentare del nono posto dopo 12 giri di gara.

Poi, più di tre ore e mezza dopo la bandiera a scacchi, "El Diablo" è stato oggetto di un comunicato dei commissari sportivi della FIM, che annunciava una penalità di un secondo per aver superato Takaaki Nakagami in regime di bandiere gialle durante la Sprint.

Questo, tuttavia, non cambia il nono posto ottenuto da Quartararo sabato a Termas de Rio Hondo, quindi il pilota transalpino non perde neanche il punticino che aveva conquistato ieri.

Ecco il testo della penalità per Quartararo:

"L'1 aprile 2023, durante la Sprint MotoGP del Gran Premio Michelin della Repubblica Argentina, ha superato il pilota n. 30 alla curva 7 mentre erano esposte le bandiere gialle".

"Questa è un'infrazione all'art. 1.22.2 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix. A causa di fattori legati al controllo della gara in quel momento, tra cui la comunicazione con gli ufficiali di gara e la revisione di vari altri incidenti, questa infrazione non ha potuto essere rivista fino a gara inoltrata, rendendo impossibile inviare un messaggio per restituire la posizione prima della fine della gara. Pertanto, in queste specifiche circostanze ed in accordo con l'Art'.1.22.2, è stata imposta una penalità in tempo che riflette la stima del tempo perso per il ripristino della posizione se la direzione di regata fosse stata in grado di emettere il messaggio in tempo".

"Per le ragioni di cui sopra, il Panel dei Commissari della FIM MotoGP ha imposto una penalità di un secondo che viene aggiunta ai risultati della Sprint del Gran Premio Michelin de la Republica Argentina (in conformità con gli articoli 3.2.1. e 3.3.2.3)".