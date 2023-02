MotoGP | Quartararo: “Passi avanti, stiamo trovando la direzione”

Carica lettore audio

La pioggia che si è abbattuta sulla pista di Sepang ha condizionato il lavoro di squadre e piloti, che hanno chiuso in anticipo la seconda giornata di test ufficiali. Prima che l’acqua bagnasse il circuito malese però, i piloti hanno potuto girare e mettere alla prova le novità per la stagione 2023 della MotoGP.

Indubbiamente gli occhi sono puntati sulla Yamaha, che in questi tre giorni di test porta molte componenti da far provare ai propri piloti, ma sembra proprio che il grande lavoro svolto in fabbrica durante l’inverno stia portando frutti. Fabio Quartararo ha chiuso il Day 2 in quarta posizione, staccato di 161 millesimi dal leader della giornata Jorge Martin.

El Diablo non ha girato molto in questa seconda giornata, solo 34 giri per lui, ma sono bastati per capire quanto sono importanti i passi in avanti fatti da Yamaha. Il pilota di Nizza ha provato una nuova carena con il gradino e la novità aerodinamica gli ha permesso di scendere sotto il muro dell’1’59”. Tuttavia ciò che salta subito all’occhio è lo step compiuto in termini di velocità di punta, molto vicino alle Ducati.

“La giornata è stata positiva, anche se abbiamo fatto pochi giri”, ha spiegato Quartararo. Non sono di certo mancate le difficoltà durante la giornata, tuttavia il bilancio alla fine del Day 2 è più che positivo: “Abbiamo provato il nostro pacchetto, ma è stato difficile capire quale fosse meglio, perché abbiamo provato con diverse gomme, ma c’era vento. Nell’ultimo run avevo più di 20 giri sulle gomme, andavo abbastanza veloce e sono contento della giornata. Spero che domani il meteo sia migliore”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Dopo la confusione dello scorso anno e la delusione nei test di Valencia, sembra che sia Fabio Quartararo sia Yamaha stiano trovando la strada per tornare a lottare come vogliono: “Passo dopo passo stiamo andando in una direzione, e questo penso che sia molto positivo. Inoltre ieri abbiamo verificato un po’ i dati: dopo l’inverno, il mio primo giorno a Sepang faccio fatica sempre nello stesso punto, nella stessa curva, al terzo settore. Porto troppa velocità e non apro il gas velocemente. La mia guida ieri non era buonissima, ma oggi i dati erano migliori e anche questo è un miglioramento”.

Quest’anno Yamaha potrà contare solo sul lavoro della coppia factory, non avendo più un team satellite. La strada intrapresa però sembra quella giusta, anche se bisognerà aspettare i feedback di entrambi i piloti: “Penso che la cosa importante sia avere il feedback di entrambi i piloti. Non ho ancora parlato con Franco, ma credo che in alcune aree sentiamo miglioramenti entrambi. Alla fine di questi test sarà interessante vedere cosa preferirà Franco e cosa invece avrò preferito io. Speriamo di avere gli stessi commenti per poi poter creare una buona base per la stagione”.