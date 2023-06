MotoGP | Quartararo operato con successo all'alluce sinistro

Fabio Quartararo è stato operato con successo il giorno dopo la caduta nel GP d'Olanda. Il pilota della Yamaha è tornato in Francia lunedì per sottoporsi ad un intervento chirurgico all'alluce del piede sinistro, che era fratturato.

L'infortunio risale ad una caduta in allenamento la scorsa settimana, mentre faceva una corsetta ad Amsterdam. È stato dichiarato idoneo a partecipare al Gran Premio e ha persino conquistato un podio nella Sprint di sabato, ma ha concluso la gara lunga nella sabbia della via di fuga dopo appena tre giri, coinvolgendo nella dinamica anche Johann Zarco.

Il Campione del Mondo 2021 si è rialzato a fatica e poi si è presentato alle inteviste di rito con un vistoso tutore, dopo essere passato dal Centro Medico. Gli esami avevano mostrato che la frattura dell'alluce si era aggravata e spostata nella caduta, rendendo necessaria un'operazione.

"I tifosi possono stare tranquilli", ha dichiarato la Yamaha sui social media questo pomeriggio, dopo l'operazione nel sud della Francia. "L'operazione di Fabio all'alluce sinistro è andata bene. Si riposerà a lungo e tornerà più forte che mai. Gli auguriamo una buona guarigione".

Tuttavia, Fabio Quartararo deve fare i conti anche con un altro tutore al braccio sinistro, un dispositivo di protezione che gli è stato messo ieri dai medici a causa di contusioni al gomito e alla mano.

Ora approfitterà di oltre un mese di pausa per recuperare fisicamente e distrarsi dopo un inizio di stagione frustrante in sella alla Yamaha. Alla ripresa della stagione a Silverstone, all'inizio di agosto, dovrà sottoporsi al controllo medico obbligatorio del campionato, che dovrebbe essere solo una formalità per un infortunio di questo tipo, visto il tempo che avrà a disposizione per recuperare.

Altri piloti attendono con impazienza questo controllo, a cominciare da Pol Espargaró, che non è ancora riuscito a rientrare dopo l'infortunio di fine marzo, a causa della frattura di una vertebra che ha bisogno di tempo per recuperare e permettergli di correre senza correre rischi sconsiderati.