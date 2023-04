MotoGP | Quartararo: “Ogni anno perdiamo i punti di forza che avevamo”

Jerez doveva essere il tracciato del riscatto, eppure il Gran Premio di Spagna è iniziato in salita per Fabio Quartararo, che si ritrova plafonato in 15esima posizione al termine delle due sessioni di prove libere. Il mancato time attack nelle FP1 ha condannato il pilota Yamaha, che non avendo migliorato il suo crono nel pomeriggio, sarà costretto a passare per la Q1 nella qualifica di domani mattina.

Ancora una volta, il francese non si sente a proprio agio in sella a una M1 che non ritiene propriamente sua. Proprio come lo scorso anno e l’inizio di questa stagione, individuare il problema risulta un’impresa: "Ad essere onesti, quasi tutti hanno migliorato nel pomeriggio. È difficile dire cosa non va, ma tutto, le sensazioni che avevamo oggi sulla moto, ogni volta che entravo in curva non sapevo se avrei finito. E nell'ultimo giro stavo migliorando, ma mi sentivo sempre al limite. Ma all'ultimo giro ho detto 'quello che succede, succede', e nell'ultimo tratto sono andato largo. Il problema è che non sappiamo perché la moto sia lenta. La moto è aggressiva, non riusciamo a girare. Quindi è difficile.

Se una volta il punto di forza della Yamaha era proprio la scorrevolezza in curva, in questo momento è diventato uno dei punti deboli di una M1 che dove migliora da una parte peggiora dall’altra: "Onestamente, ogni anno qui perdiamo i punti di forza del passato. Diciamo che la velocità di sterzata e di curva che avevamo quattro anni fa era migliore, più stabile. Ed è quello che abbiamo fatto. Qui la velocità massima non è così negativa, perché si arriva da curve veloci e non si hanno così tante impennate e questo aiuta. Ma il problema non è solo questo. Ci sono molte altre cose, e una di queste è la velocità di percorrenza delle curve che non è buona e la moto è super aggressiva. Il comportamento della moto è super aggressivo, nervoso”.

Alla vigilia del weekend, Quartararo era partito con l’intenzione di provare a vincere ad ogni costo, memore dei risultati in passato. Tuttavia, dopo il venerdì di libere, la situazione cambia: "Al mattino credo che siamo andati un po' meglio, ma stasera dobbiamo capire perché facciamo così fatica, dove perdiamo, perché non abbiamo avuto il tempo di controllare adesso. Oggi pomeriggio dovremo verificare esattamente dove perdiamo e speriamo di trovare una soluzione. Anche il mio stile di guida può essere modificato per cercare di migliorare.

"Per me non è possibile fare la gara dello scorso anno”, prosegue El Diablo, consapevole di non avere le carte in regola per lottare per la vetta in questo weekend. “È brutto dirlo, ma anche sul passo non siamo a posto. Se il ritmo era buono e l'attacco al tempo era cattivo, puoi ancora farcela. La squadra mi dice che il passo non è così male, ma il passo è male perché con le gomme nuove ero più lento di molti altri. Quindi, al momento oggi è impossibile fare una gara come quella dell'anno scorso”.

“È difficile mantenere la calma, perché è il mio quinto anno in MotoGP e non vedo mai un grande miglioramento. Soprattutto su questa pista, facciamo molti giri e io sono sempre più lento. Dobbiamo capire perché. Questa è la cosa principale, ecco perché arriva la frustrazione. Dovremo trovare la soluzione, cercando di trovare qualcosa per domani mattina", afferma uno sconsolato Quartararo.