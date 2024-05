MotoGP | Quartararo: “Novità di Jerez? Non un grande cambiamento"

Le Mans è la pista di casa per Fabio Quartararo, che affronta il Gran Premio di Francia con la motivazione alle stelle, grazie alla passione del suo pubblico che riempie gli spalti già dal giovedì. “È sempre speciale venire qui, è una pista unica. Penso che sia uno degli unici posti in cui la festa inizia dal mercoledì, senti i fan che festeggiano tutta la notte”, ha raccontato El Diablo nella consueta conferenza stampa che precede il weekend di gara.

L'atmosfera di casa potrà indubbiamente aiutare, ma le difficoltà in sella alla sua Yamaha non saranno coperte da questo. Tuttavia, il francese si porta anche a Le Mans le sensazioni positive dei test di Jerez: “Abbiamo tratto grandi conclusioni, anche se la differenza non è importante. Proveremo qui alcuni pezzi, ma è difficile dire che ci cambierà molto”.

“Proveremo il nuovo telaio”, ha spiegato il nizzardo entrando nel dettaglio delle novità portate da Yamaha. “Volevamo anche provare il forcellone qui, ma sembra che alla fine non lo proveremo qui. Dopo questa gara, svolgeremo un test al Mugello e lo proveremo lì”. Le concessioni stanno indubbiamente aiutando sia Yamaha che Quartararo nel lavoro di sviluppo della M1 per tornare a lottare al vertice.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Un aspetto migliorato visibilmente è la velocità di punta, in passato tallone d’Achille della Yamaha. Tuttavia, per i passi avanti compiuti in un’area, si sono persi punti di forza: “Essere più veloci è sempre un vantaggio. Ma penso che questo vantaggio ci costringa a perdere molti punti forti. Il motore è cambiato molto rispetto al 2023 ed è cambiato molto il DNA della moto in termini di turning e grip. Prima era meglio. La velocità di punta è migliorata rispetto a due anni fa, ma in curva abbiamo perso tantissimo”.

Un aiuto potrebbe arrivare anche dal nuovo regolamento? Questo è stato il tema del giorno, anche se entrerà in vigore solo nel 2027: “È ancora molto lontano il 2027. Comunque, sono d’accordo sul togliere il dispositivo di altezza. Una cosa che non farà tanta differenza penso sia il cambiamento dell’aerodinamica, così come la riduzione della cilindrata a 850cc. Forse non si raggiungeranno le velocità del Mugello magari, però va bene così”.