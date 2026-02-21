MotoGP | Quartararo: "Non sono pronto e non lo sarò nemmeno tra un mese"

L'introduzione del nuovo motore V4 sulla Yamaha M1 di MotoGP non sta affatto risultando un processo semplice per i piloti del marchio giapponese, che hanno già sofferto durante il primo test pre-stagionale a Sepang, dove hanno dovuto tenere ferme le moto per un'intera giornata a causa di un problema di natura sconosciuta (in quel momento).

Inoltre, il pilota di punta della Casa di Iwata, il francese Fabio Quartararo, si è infortunato al dito della mano destra durante quelle prove, è stato operato e si è impegnato in un recupero velocizzato ai massimi per essere presente, questo sabato, alla partenza del secondo ed ultimo test pre-stagionale, questa volta a Buriram.

Le cose non sono andate meglio per la Yamaha durante la sessione mattutina, poiché la M1 di Quartararo ha avuto nuovamente problemi tecnici e si è potuto vedere il francese mostrare il dito medio della mano sinistra, un gesto simile a quello fatto da Marc Marquez alla sua Honda nel GP di Germania 2023, il giorno in cui ha deciso di cambiare scuderia.

Il gesto di Quartararo nel box dopo il guasto alla moto fa pensare che il pilota sia davvero disperato e desideroso che la stagione finisca in fretta per cambiare aria.

"È stata una giornata difficile, più del previsto", ha ammesso Quartararo alla fine della giornata davanti ai media. "Cercheremo di migliorare domani", ha aggiunto.

Quartararo è consapevole di avere ancora un anno con la Yamaha e che dovrà superare la tempesta nel miglior modo possibile, in attesa del suo trasferimento alla Honda nel 2027.

Riguardo al comportamento della moto, il campione del 2022 ha sottolineato uno dei punti deboli della V4. "È frustrante perdere dieci chilometri all'ora nei rettilinei, ma non solo su questo circuito, anche sugli altri".

Fabio non vuole perdere il suo valore come pilota e cerca un modo per capire come poter essere veloce nonostante la moto non sia all'altezza delle sue aspettative. "Ci sono molte cose in cui voglio migliorare e sentirmi un po' più competitivo. Voglio solo migliorare un po' per ottenere risultati leggermente migliori", ha detto.

Tuttavia, pur mostrandosi calmo e sapendo stare al suo posto, Quartararo ha chiarito il suo malcontento: "Non sono pronto e non lo sarò neppure tra un mese", ha assicurato. "Quest'inverno non ho fatto due uscite con la stessa moto", ha aggiunto, in riferimento ai continui cambiamenti, prove e guasti della nuova Yamaha M1 V4.

