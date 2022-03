MotoGP | Quartararo: “Non sono arrabbiato, ho fatto del mio meglio”

Carica lettore audio

L’insoddisfazione di Fabio Quartararo era evidente già durante l’inverno, ma si sta trasformando in frustrazione al termine delle prime qualifiche della stagione. A distanza di un anno, il circuito di Lusail è passato da sogno a incubo: se nel 2021 aveva trionfato per la prima volta in sella alla M1 ufficiale, oggi chiude il sabato di qualifica scuro in volto, amareggiato dal risultato che non gli permette in questo momento di difendere il titolo come vorrebbe.

Su una pista dove la potenza del motore è un fattore chiave, la M1 fatica e lui è il primo dei piloti Yamaha, ma è solamente decimo. Costretto a passare per il Q1, il campione del mondo in carica ha iniziato il 2022 in salita, consapevole di non avere, almeno questo weekend, le armi per lottare con i rivali, che appaiono agguerriti e decisamente più veloci e in forma: “Io mi sento bene sulla moto. Per quanto mi riguarda, do il mio 100% ogni volta che vado in pista e lo farò fino a fine stagione, ma così è dura. L’unica strategia che ho è quella di spingere al massimo, in qualsiasi condizione. Questo per me è l’unico modo per provare ad essere avanti”.

Sulla carta il tracciato di Lusail non è mai stato particolarmente favorevole alla Yamaha, tuttavia è il team che negli ultimi anni ha vinto più di tutti, piazzando una doppietta lo scorso anno nelle due gare disputate (Vinales ha conquistato la prima gara e Quartararo la seconda). A distanza di un anno però la situazione sembra capovolta: “Su questa pista penso che dobbiamo fare il primo giro perfetto. L’anno scorso sono rimasto indietro per quasi tutta la gara, ma poi ho potuto fare sorpassi. Ma le cose cambiano, le moto migliorano, quindi vedremo. Domani proveremo qualcosa sulla moto perché il feeling non è malissimo sul passo, spingerò al massimo ma dovrò gestire anche bene le gomme. Non sarà un compito facile”.

In Qatar dunque si sono confermate le sensazioni dei test, che tanto avevano reso frustrato Quartararo tanto da fargli affermare di avere un futuro aperto. Il campione del mondo in carica è stato in sofferenza per tutto il weekend a Lusail e non si aspetta una gara semplice: “In termini di feeling, non abbiamo grip al posteriore e fatichiamo moltissimo. Non abbiamo margine per mettere più potenza in accelerazione. La moto si muove tantissimo, ma questo avviene perché vado al limite e in una condizione come questa, arriva un momento in cui la moto non è più stabile. Per me la differenza principale è che il grip posteriore manca e per noi è un punto debole. Direi che questo è il problema principale”.

Tuttavia, una volta individuato il problema, Quartararo non può far altro che correre cercando di compensare le mancanze di una moto che non è come vorrebbe: “Sono solo un pilota sulla moto, in Qatar mi aspettavo di meglio. Ma come sempre, sul passo sono veloce. Guardando le prove e le qualifiche, non sono arrabbiato perché so di aver fatto del mio meglio. Ad essere onesto non so cosa dire”.