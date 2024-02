MotoGP | Quartararo: “Non mi sento meglio, ma la Yamaha ha potenziale”

Il 2024 sarà un anno cruciale per Fabio Quartararo, che è in scadenza di contratto con Yamaha e, se quest’ultima non dovesse mostrarsi all’altezza del francese, allora si farebbe sempre più reale la possibilità di vederlo andar via. Tuttavia, la Casa di Iwata ha potuto già provare la M1 con cui tenterà di convincere El Diablo a rinnovare e le prime impressioni sembrano buone.

Nel pomeriggio malese (mattinata italiana), la Yamaha ha presentato ufficialmente i colori per il 2024, anche se Quartararo ha già avuto modo di scendere in pista durante lo shakedown. Le concessioni di cui gode il team dei tre diapason sono volte a migliorare per poter tornare ai vertici e sembra che i passi avanti ci siano stati, secondo quanto spiega il campione del mondo 2021.

Alla vigilia dei test collettivi di Sepang, Quartararo è pronto a tornare in pista per continuare il lavoro iniziato nello shakedown, di cui offre le sue sensazioni: “Sono sicuro che il motore sia migliore, ma credo che dovremo lavorare molto sull’elettronica per migliorare il carattere del motore. È ancora molto aggressivo, abbiamo il potenziale ma non lo usiamo. Con l’elettronica siamo un po’ lontani, non solo nello sviluppo del motore. Dobbiamo trovare l’elettronica migliore per questo motore e usarla sulla moto”.

La pioggia si è abbattuta sulla pista di Sepang ogni pomeriggio, condizionando il lavoro dei team impegnati nello shakedown e complicando le cose anche in Yamaha: “Sfortunatamente non li abbiamo sfruttati a dovere, ma abbiamo già fatto 80 giri che è molto. Abbiamo visto un po’ la direzione, nella prima giornata ci siamo concentrati sul provare nuove cose. Non mi sono sentito meglio, ma nemmeno peggio. Nella seconda giornata abbiamo faticato un po’ di più con alcune componenti della moto, ma penso che abbiamo fatto già dei grandi test in questi due giorni”.

“Al momento non mio sento davvero meglio”, spiega il nizzardo ai media presenti a Sepang, tra cui Motorsport.com. “Sento che il potenziale c’è, non abbiamo fatto un time attack, ma ho spinto al 100% e al giro 22 del primo giorno ero già veloce. In questi tre giorni di test vorremmo lavorare anche sul time attack, che credo sia già in agenda. Penso che la cosa più importante sia il venerdì pomeriggio ora, il 70% del lavoro è fatto. Poi per la qualifica dobbiamo trovare una soluzione sia per la moto che per il mio stile di guida. Non è solo da una parte, ma credo che la troveremo”.

Usufruendo delle concessioni, Yamaha potrà svolgere molti test e questo sarà fondamentale per provare a tornare al vertice: “Test privati? Non so quanti giorni, ma ovviamente qualsiasi giorno di test avremo, lo dovremo sfruttare al 100% per completare più giri possibile e provare quante più cose. Ad essere onesti, facciamo dei test per una buona ragione. Non giriamo tanto per fare giri, ma per migliorare e provare a lottare di nuovo per le vittorie. Per questo motivo sono concentrato al massimo sul lavoro e non vediamo l’ora di ritornare”.

Il lavoro in Casa Yamaha è importante anche in ottica futura, visto che il 2025 potrebbe essere un anno di grandi cambiamenti. Tuttavia, El Diablo preferisce concentrarsi su questa stagione, che ancora deve iniziare: “Questa stagione non è ancora iniziata, dobbiamo essere intelligenti. Sono concentrato al 100% sul lavoro. Penso che in Yamaha stiano facendo un gran lavoro rispetto agli anni precedenti. Per il mio futuro mi prenderò il mio tempo”.