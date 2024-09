MotoGP | Quartararo: “Non mi divertivo così sulla M1 da tanto!”

Il risultato dei chilometri accumulati recentemente a Misano o la Yamaha sta finalmente facendo progressi? Questa è la domanda dopo che Fabio Quartararo ha viaggiato nella top 10 durante le prove libere del Gran Premio di San Marino. I primi quattordici della classifica sono racchiusi in un secondo e il campione del mondo 2021 ha si è piazzato in nona posizione conquistando la Q2 diretta.

Quartararo e il team Yamaha Factory hanno completato moltissimi giri nelle sessioni di test svolte proprio a Misano, sfruttando pienamente le concessioni di cui usufruiscono per poter migliorare oltre alle prove che possono fare nelle venti prove del calendario 2024. Il nizzardo sta faticando per trovare grip quest’anno, anche se la Yamaha ha cambiato il carattere della M1 e del motore quattro cilindri in linea, con l’omologazione di un nuovo motore, un nuovo telaio e un pacchetto aerodinamico rivisto per avvicinarsi ai rivali europei. Il marchio ha portato anche più staff, ingaggiando tecnici da costruttori rivali e incrementando la velocità di sviluppo sia per Quartararo che per Alex Rins.

El Diablo è rimasto a sei decimi dal leader Pecco Bagnaia nella sessione del venerdì pomeriggio. Segnali incoraggianti, considerando che questi miglioramenti sulla moto da gara stanno fornendo un potenziale più alto per il passo gara. Ad Aragon, Quartararo non ha apprezzato il giro secco simulato nei test di Misano, ma, anche se lui e il team hanno completato il lavoro nel venerdì del Gran Premio, è stato cauto sulla Q2 di sabato: “Nel test è stato terribile e ora è meglio, ma non è ancora normale che con undici giri siamo solo tre decimi meglio per il time attack. Se vediamo gli altri, migliorano di quasi un secondo, questa cosa a noi ancora manca”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Oggi non c’era margine di miglioramento e sono stato al limite ovunque”, ha affermato, aggiungendo che “almeno penso che sia stato ottimo qualificarsi direttamente in Q2. Era da tanto che non mi divertivo sulla moto come oggi. Abbiamo fatto dei buoni giri in termini di passo, uno o due decimi possono cambiare il weekend”. Molto dipende dalla posizione in cui il francese si qualificherà sabato e da dove partirà sulla griglia per i 13 giri di Sprint e i 27 di gara lunga la domenica su una pista che offre molto grip. Le prime sensazioni a Misano erano state brillanti per Quartararo, che non sale sul podio dal Gran Premio d’Indonesia del 2023 e non vince dal Gran Premio di Germania del 2022.

“Sappiamo che agli ingegneri giapponesi piace fare cambiamenti piccoli piano piano, ma anche così ho potuto sentire un grande step”, ha dichiarato El Diablo nel venerdì di libere di Misano. “Mi piace perché stiamo facendo dei passi in avanti più velocemente ed è ciò di cui abbiamo bisogno. Già dal primo mese con Max (Bartolini, il nuovo Direttore tecnico Yamaha, ndr) nel team c’era una mentalità diversa e il modo di lavoro è cambiato, anche se non ci sono stati miglioramenti in pista. Abbiamo provato tante cose, ora stiamo iniziando a trovare una strada con il motore, con il telaio. Da parte mia, mi aspetto di finire la stagione meglio di come l’ho iniziata. Non dico di lottare per posizioni decisamente migliori, ma almeno penso di avere ridotto un pochino il gap dalla top five”.