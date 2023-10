MotoGP | Quartararo: “Nei punti di sorpasso sono lontano 5 metri”

Il venerdì del Gran Premio di Thailandia sembrava una boccata d’ossigeno per Fabio Quartararo, che con l’accesso diretto alla Q2 credeva di vedere una luce, seppur piccola, in fondo al tunnel. La carcassa più rigida portata da Michelin aveva reso la Yamaha più guidabile e il francese si era mostrato molto contento. La situazione però è precipitata di nuovo nella Sprint di oggi, in cui è finito 11° dopo grandi difficoltà nello stare in lotta.

“Non riesco a superare, è la stessa storia di sempre”, ha esordito El Diablo parlando con i media al termine della gara breve a Buriram. “Nelle prove, quando guido da solo, so perfettamente cosa faccio, possiamo fare le nostre linee e siamo veloci. Ma quando abbiamo qualcuno davanti cambia tutto. A inizio gara ero con Pecco, Aleix Espargaro e Zarco, lo stile di guida è totalmente diverso e non posso fare nulla. Non posso nemmeno provare a fare un sorpasso, arriviamo troppo lontani da loro”.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Una situazione totalmente ribaltata rispetto a quella che si prospettava al termine delle libere, in cui aveva dimostrato velocità e buon ritmo: “Il mio giro è ciò che mi aspetto di fare, ero dietro Martin, ho fatto del mio meglio. Non mi sono mai sentito troppo al limite in quel giro, ma questo è il margine. A quattro decimi siamo in decima posizione, non ho potuto fare di meglio nemmeno nel time attack”.

Ma la velocità che abbiamo quando guido da solo è incredibile, ma dietro a qualcuno è totalmente diverso. Non riusciamo a stare vicini nei punti di sorpasso e questo è il problema principale per noi. Dobbiamo restare più distanti e quindi non riusciamo a completare il sorpasso, siamo 5 metri indietro, oggi nella Sprint sono quasi caduto diverse volte perché spingo al limite ma non funziona”, aggiunge Quartararo.

Sarà cruciale anche l’aspetto delle gomme, le temperature elevate a Buriram costringono a compiere delle scelte caute e oggi la maggior parte dei piloti ha scelto una coppia di gomme medie per affrontare la Sprint: “Ieri ero più fiducioso sul consumo delle gomme, di solito la Sprint è un po’ peggio per noi, quindi per domani mi aspetto di andare un po’ meglio. La media domani può essere un’opzione per noi. Domani mattina proveremo la hard per capire com’è la performance, ma credo che se ci sarà una differenza sottile all’inizio userò la media”.