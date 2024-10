MotoGP | Quartararo: "Nei primi giri la moto mi ha quasi lanciato 6 o 7 volte"

Il weekend australiano non è iniziato bene per Fabio Quartararo, quando una delle sue Yamaha M1 ha regalato una delle immagini del Gran Premio, rimbalzando sull'asfalto di Phillip Island come un capretto in quello che alla fine è stato scoperto essere un problema alla frizione.

Dopo aver fallito l'ingresso diretto alla Q2 ed essersi qualificato 18° sulla griglia di partenza, le possibilità del francese di disputare un buon weekend erano completamente compromesse. Tuttavia, nella gara lunga il campione del mondo 2021 ha indossato il suo mantello da superman e al primo giro è risalito di otto posizioni, transitando sul traguardo già 10°. Da lì, il francese ha mantenuto la sua posizione con alcune battaglie, fino a quando non ha attaccato Jack Miller e Raul Fernandez per tagliare il traguardo nono, come il primo ed unico pilota dei marchi giapponesi nella top 10.

"Il ritmo nella seconda parte della gara era buono", ha spiegato Quartararo al termine della giornata a Phillip Island. Ma nei primi giri la moto mi ha quasi lanciato via sei o sette volte, è stato piuttosto difficile gestire la situazione. Non mi aspettavo di andare così forte alla fine, quindi questo è ciò che dobbiamo portare con noi", ha aggiunto.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Il controllo e la gestione degli pneumatici hanno giocato un ruolo importante nell'esito della gara per "El Diablo". "Raul mi ha superato e ho visto che il suo pneumatico posteriore era molto più pronto del nostro. Se siamo andati così veloci nella seconda parte della gara è perché le mescole hanno funzionato bene, erano pronte", ha concluso parlando del nuovo pneumatico posteriore morbido portato dalla Michelin.

La Yamaha è in piena fase di "rinascita", con molte parti nuove, tra cui motori, forcelloni, telai: grandi cose da testare a ogni Gran Premio nella speranza di trovare la chiave di volta. Ecco perché Quartararo ritiene che la cosa migliore da fare sia cambiare il modo di affrontare la situazione.

"Non possiamo prendere come riferimento i primi, quelli che vanno più forte. Dobbiamo guardare al gruppo che va dal quinto all'ottavo posto. È questo che dobbiamo tenere a mente per la prossima stagione", ha concluso il pilota della Costa Azzurra.