Intervista
MotoGP Test a Buriram

MotoGP | Quartararo mastica amaro: "Siamo quasi 1" più lenti dell'anno scorso"

A Buriram la nuova Yamaha V4 si è mostrata decisamente in difficoltà e necessiterà di crescere parecchio, anche se qualcosa pian piano inizia a farsi più chiaro in termini di direzione da prendere con il lavoro.

Vincent Lalanne-Sicaud
Pubblicato:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

La frustrazione di sabato, con un dito medio rivolto alla Yamaha V4 mentre era in pista, ha lasciato il posto a una domenica più serena per Fabio Quartararo al test di Buriram, senza però rassicurare sul livello della moto.

Con la sua nuova architettura del motore, la M1 si avvicina alle soluzioni utilizzate dalla concorrenza, ma non ai suoi tempi sul giro, anzi, al contrario, perché per il momento il divario è aumentato.

In una tornata, i piloti dei tre Diapason sono rimasti a più di un secondo dai leader e, in termini di passo gara, la moto non è ancora al livello di quella della scorsa stagione. 

"Penso che non siamo pronti - ha ribadito Quartararo, intervistato dal sito ufficiale della MotoGP al termine del test, ritenendo tuttavia che la nebbia stia cominciando a diradarsi - Cominciamo a vedere una direzione".

"Sembra che la stiamo trovando, ma come ho detto, in termini di ritmo, siamo quasi un secondo più lenti rispetto all'anno scorso, quindi è ancora una cosa che stiamo cercando di capire, sapendo che le condizioni della pista sono buone. Bisogna anche fare dei confronti con l'anno scorso per capire".

"Penso che oggi abbiamo fatto del nostro meglio. Ci siamo concentrati un po' di più sulle regolazioni. Ovviamente ci vorrà ancora molto tempo per sentirci a nostro agio, ma abbiamo fatto del nostro meglio e spero che nei prossimi mesi potremo fare ulteriori passi avanti".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo si prepara ad affrontare un inizio di stagione difficile.

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Come in ogni cambiamento tecnologico, a volte è necessario accettare di fare un passo indietro per poterne fare due in avanti, il tempo necessario per adattarsi ai cambiamenti e trarne il massimo vantaggio. Ma per il momento, i piloti vedono solo il passo indietro, il che genera una certa delusione, soprattutto dopo i primi promettenti test della Yamaha V4 da parte dei titolari alla fine dell'estate.

"Penso che tutti si aspettassero qualcosa di più dalla pre-stagione, soprattutto visto come sono andate le cose durante il primo test a Barcellona a settembre. Penso che tutti si aspettassero qualcosa di meglio, ma a volte le cose non vanno come previsto. Dobbiamo lavorare sodo per essere più veloci".

Yamaha non ha cambiato solo il motore, ma l'intera moto, poiché il V4 comporta reazioni diverse a tutti i livelli. Lavorare sulla potenza non sarà quindi sufficiente per migliorare una Yamaha che ha perso la sua principale forza, secondo Quartararo.

"Ora bisogna migliorare un po' tutto. Penso che sia necessario lavorare sul motore. In curva, che era uno dei nostri punti di forza, ora è chiaramente il nostro punto debole, insieme all'aderenza al posteriore. Ci sono molte cose da migliorare per essere veloci".

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Johann Zarco, Team LCR Honda

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Joan Mir, Honda HRC

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Luca Marini, Honda HRC

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Johann Zarco, Team LCR Honda

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Joan Mir, Honda HRC

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Marc Marquez, Ducati Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Michele Pirro, Gresini Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Joan Mir, Honda HRC

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Michele Pirro, Gresini Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Johann Zarco, Team LCR Honda

Alex Marquez, Gresini Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Joan Mir, Honda HRC

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Johann Zarco, Team LCR Honda

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Joan Mir, Honda HRC

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Marc Marquez, Ducati Team

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jack Miller, Pramac Racing

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Johann Zarco, Team LCR Honda

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Alex Marquez, Gresini Racing

