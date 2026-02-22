MotoGP | Quartararo mastica amaro: "Siamo quasi 1" più lenti dell'anno scorso"

La frustrazione di sabato, con un dito medio rivolto alla Yamaha V4 mentre era in pista, ha lasciato il posto a una domenica più serena per Fabio Quartararo al test di Buriram, senza però rassicurare sul livello della moto.

Con la sua nuova architettura del motore, la M1 si avvicina alle soluzioni utilizzate dalla concorrenza, ma non ai suoi tempi sul giro, anzi, al contrario, perché per il momento il divario è aumentato.

In una tornata, i piloti dei tre Diapason sono rimasti a più di un secondo dai leader e, in termini di passo gara, la moto non è ancora al livello di quella della scorsa stagione.

"Penso che non siamo pronti - ha ribadito Quartararo, intervistato dal sito ufficiale della MotoGP al termine del test, ritenendo tuttavia che la nebbia stia cominciando a diradarsi - Cominciamo a vedere una direzione".

"Sembra che la stiamo trovando, ma come ho detto, in termini di ritmo, siamo quasi un secondo più lenti rispetto all'anno scorso, quindi è ancora una cosa che stiamo cercando di capire, sapendo che le condizioni della pista sono buone. Bisogna anche fare dei confronti con l'anno scorso per capire".

"Penso che oggi abbiamo fatto del nostro meglio. Ci siamo concentrati un po' di più sulle regolazioni. Ovviamente ci vorrà ancora molto tempo per sentirci a nostro agio, ma abbiamo fatto del nostro meglio e spero che nei prossimi mesi potremo fare ulteriori passi avanti".

Fabio Quartararo si prepara ad affrontare un inizio di stagione difficile. Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Come in ogni cambiamento tecnologico, a volte è necessario accettare di fare un passo indietro per poterne fare due in avanti, il tempo necessario per adattarsi ai cambiamenti e trarne il massimo vantaggio. Ma per il momento, i piloti vedono solo il passo indietro, il che genera una certa delusione, soprattutto dopo i primi promettenti test della Yamaha V4 da parte dei titolari alla fine dell'estate.

"Penso che tutti si aspettassero qualcosa di più dalla pre-stagione, soprattutto visto come sono andate le cose durante il primo test a Barcellona a settembre. Penso che tutti si aspettassero qualcosa di meglio, ma a volte le cose non vanno come previsto. Dobbiamo lavorare sodo per essere più veloci".

Yamaha non ha cambiato solo il motore, ma l'intera moto, poiché il V4 comporta reazioni diverse a tutti i livelli. Lavorare sulla potenza non sarà quindi sufficiente per migliorare una Yamaha che ha perso la sua principale forza, secondo Quartararo.

"Ora bisogna migliorare un po' tutto. Penso che sia necessario lavorare sul motore. In curva, che era uno dei nostri punti di forza, ora è chiaramente il nostro punto debole, insieme all'aderenza al posteriore. Ci sono molte cose da migliorare per essere veloci".

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram