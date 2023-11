MotoGP | Quartararo: "Martin sta facendo quello che deve fare”

La strategia di Jorge Martin con Pecco Bagnaia è stata senza dubbio uno dei momenti più importanti del venerdì del Gran Premio di Valencia, che dà molto di cui parlare. Lo spagnolo non ha avuto remore nel mettere in atto la sua tattica nelle fasi finali delle prove odierne, seguendo il rivale in pista e al box, provocando anche la reazione di Davide Tardozzi.

L’obiettivo del pilota Pramac è chiaro, innervosire il campione del mondo in carica affinché commetta un errore e aprirsi la porta alle opzioni per vincere il titolo. Ci è riuscito. Bagnaia non è riuscito a completare un buen giro tra la pressione di Jorge e due bandiere gialle, chiudendo così in 15esima posizione. Dovrà passare per la Q1, mentre Martin ha chiuso con il secondo tempo.

Questa circostanza ha suscitato diversi commenti tra i tifosi, ma anche tra gli altri componenti della griglia, quando è stata chiesta loro un’opinione. È il caso di Fabio Quartararo, che nel 2022 è arrivato a Valencia con una situazione simile a quella di Martin, giocandosi il titolo con Bagnaia. Per il francese, il pilota Pramac ha azzeccato la strategia.

“Penso che il lavoro di Martin a questo punto è quello di infastidire Pecco, o anche peggio”, ha detto chiaramente. “Credo che è ciò che sta facendo, e lo sta facendo bene. Non è facile per lui, ma niente è impossibile. Martin sta facendo esattamente quello che deve fare”.

El Diablo sarà uno dei piloti che scenderà in pista co Bagnaia durante la Q1 a Valencia, dopo aver chiuso il venerdì in 13esima posizione con un miglior crono in 1’29”615. Il pilota Yamaha ha riconosciuto che sarebbe potuto stare più avanti ma le bandiere gialle lo hanno condizionato, così come un errore che ha commesso.

“Il mio potenziale c’è, alla fine delle prove ci sono state diverse bandiere gialle e ho commesso un errore. Penso che avrei potuto migliorare il mio tempo, per questo sono un po’ arrabbiato con me stesso, perché ho perso due decimi nell’ultimo tentativo. In Q1 non sai mai cosa aspettarti. Spero di poter accedere alla Q2 e lottare per le posizioni di testa”, ha spiegato con un pizzico di arrabbiatura, ma anche di speranza.

Tuttavia, Quartararo si aspetta di soffrire nelle prossime sessioni con l’anteriore della sua M1, anche per la costruzione delle gomme Michelin: “Il problema con la gomma anteriore è che la sua consistenza fa sì che si distrugga. È un disastro. Domani mattina non potrò usare la gomma dura perché farà troppo freddo. E la morbida si distruggerà. Quindi, in ogni caso, con l’anteriore avrò problemi”, conclude il pilota Yamaha.