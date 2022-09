MotoGP | Quartararo: "Marquez lotterà per la vittoria in gara"

Carica lettore audio

Il francese, leader della classifica piloti, ha chiuso la seconda sessione di libere con il secondo tempo a a meno di un decimo dal crono di riferimento ottenuto da Jorge Martín.

Fabio Quartararo è in lotta per il titolo con Pecco Bagnaia e Aleix Espargaró, rispettivamente a 30 e 33 punti di distanza. Sebbene l'italiano abbia a disposizione una folta schiera di piloti Ducati pronti a sostenerlo, la velocità recentemente dimostrata da Maverick Viñales potrebbe giocare un ruolo decisivo a favore di Espargaró.

Quartararo, nel frattempo, si sente solo visto l'abisso che lo separa dal resto dei piloti Yamaha. È a questo punto che la ricomparsa di Marc Márquez potrebbe giocare un ruolo chiave nel decidere le sorti di questo campionato qualora il pilota Honda sia in grado di stare nelle posizioni di testa.

Al termine della prima giornata di attività in pista ad Aragon, il campione del mondo in carica non ha espresso dubbi a rigurado: Márquez è tornato nella sua piena dimensione.

"Ho già detto giovedì che Marc lotterà per la vittoria domenica. Non mi sorprende perché sappiamo già com'è fatto. Nel test di Misano era a sei decimi dal miglior tempo, dopo che il resto della griglia aveva completato un gran premio”.

"Quello che mi colpisce di più di lui è la sua mentalità. In due anni ha avuto infortuni molto importanti. Penso che molte persone, molti sportivi, possano prendere Marc come riferimento proprio per la sua forza mentale", ha aggiunto il ragazzo di Nizza.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il secondo tempo ottenuto oggi dal Diablo è un ottimo risultato se si considera il layout di questa pista alla periferia di Alcañiz e la scarsa velocità di punta della sua Yamaha. Il campione in carica ha provato un nuovo telaio e tutto sembra indicare che continuerà a farlo almeno per il resto del weekend.

Un weekend in cui spera di riuscire a fermare l'emorragia di punti (61) che ha perso negli ultimi quattro round a favore di Bagnaia.

"Il nuovo telaio non differisce molto da quello precedente. Penso che la terremo, perché non abbiamo riscontrato aspetti negativi", ha detto Quartararo.

Il francese ha poi insistito sul fatto che le qualifiche di sabato saranno assolutamente decisive per lui, visti i problemi di sorpasso dovuti alle lacune della M1.

"Il problema non è essere veloci, ma essere veloci in gara. Ciò significa essere in grado di sorpassare. È possibile avere un'andatura più lenta e lottare per la vittoria, ma devo assolutamente partire in prima fila".