MotoGP | Quartararo: "Marquez con Ducati ci complicherà la vita!”

Una volta conclusa l’ultima gara disputata due settimane fa in Giappone e che ha concluso in decima posizione, Fabio Quartararo non è rientrato in Europa ed è rimasto in Asia. Lì si è riposato preparandosi fisicamente alla giostra che lo aspetta: sei gare in sette settimane, prima che il Mondiale finisca a Valencia.

Dopo settimane di speculazioni, alla fine è stato ufficializzato l’addio di Marc Marquez a Honda, con cui ha pattuito la rescissione del contratto che li legava fino alla fine del 2024. In occasione del Gran Premio dell’Indonesia, è stato ufficializzato l’arrivo del pilota di Cervera in Gresini e l’anno prossimo correrà con una Ducati, molto probabilmente quella dell’anno precedente.

Anche Fabio Quartararo non sta attraversando il suo miglior momento con la Yamaha, è decimo nella classifica generale e vanta solo due podi. Inevitabilmente, gli è stato chiesto cosa pensasse dell’operazione gigante messa in atto in MotoGP. Secondo il francese, la combinazione Maquez-Ducati funzionerà dal primo momento e con una sicurezza totale andrà ad alterare il panorama di questi ultimi anni in MotoGP.

“Con la Ducati Marc ci complicherà la vita tantissimo. A tutti. perché è stato il riferimento degli ultimi dieci anni e sarà su una moto molto competitiva”, ha dichiarato nel giovedì di Mandalika, dove questo fine settimana avrà luogo la prima gara della prima tripletta (Indonesia, Australia e Thailandia).

Nonostante non avesse vinto lo scorso anno e si fosse mostrato molto duro con Yamaha negli ultimi tempi, il nizzardo non sembra essere così tanto stufo da forzare l’addio alla Casa di Iwata prima della scadenza del contratto, alla fine del 2024, così come ha fatto Marquez con Honda: “Io preferisco stare tranquillo, quello che ha fatto Marc non mi passa per la testa ora”.

Sul fine settimana, questa è la prima volta dopo tanto tempo che El Diablo si candida come un aspirante al podio, il motivo non è nient’altro che l’entrata in scena di una carcassa più dura introdotta da Michelin, che viene utilizzata su pista molto specifiche, come India o Buriram, dove l’impegno è altissimo.

“La carcassa che useremo qui è molto più dura, non direi che questo sia un vantaggio per gli altri, ma sicuramente non sarà così vantaggioso per le Ducati”, ha riflettuto il pilota Yamaha. “Spero di poter lottare per il podio. Con questa gomma sarà più complicato applicare tutta la potenza e portarla al suolo, e questo dovrebbe avere un effetto importante”, ha concluso il campione del mondo 2021.