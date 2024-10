MotoGP | Quartararo loda la reazione Yamaha: "5 telai diversi è una cosa grande"

Quando Fabio Quartararo aveva annunciato il rinnovo con Yamaha, in molti erano rimasti perplessi, per via del momento difficile che il marchio giapponese sta attraversando unito alla voglia di tornare a vincere del francese, che poco si sposava con la situazione a Iwata. Tuttavia, in queste ultime gare, Yamaha sembra aver voltato faccia, con tante novità che stanno entusiasmando i piloti, in particolare El Diablo.

Al netto dei risultati e delle posizioni in classifica, il francese continua a lodare l’atteggiamento di Yamaha, che va al di là dei meri numeri. Se fino a poco tempo fa il campione del mondo 2021 lamentava una poca reazione da parte del marchio, ora vive una situazione dinamica, in cui sembra che i giapponesi si stiano “europeizzando”.

I primi frutti li abbiamo visti nella seconda gara di Misano, in cui Quartararo ha conquistato la top 5 confermando le buone sensazioni in Indonesia, dove ha conquistato la Q2 diretta. Motegi è un tracciato diverso, dove i rettilinei faranno soffrire la M1, probabilmente, ma i presupposti sembrano buoni: “A Misano ero in top 5, vediamo questo weekend, qui in particolare c’è tanta accelerazione, quindi sappiamo che ci manca potenza e quella sarà cruciale. Ma se riuscissimo a entrare direttamente in Q2 da domani sarebbe buono”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Tra le tante novità portate da Yamaha, ci sono stati pezzi che avevano come obiettivo quello di risolvere il problema del grip, punto debole della M1: “Abbiamo migliorato la frenata, l’edge grip un po’ in frenata, ma non in accelerazione. Ma essere in top 10 già dal venerdì cambia completamente il weekend, quindi spero e mi aspetto di essere lì davanti venerdì”.

Nonostante Motegi vanti diversi rettilinei in cui la potenza sarà importante, Quartararo non si mostra preoccupato in termini di motore e crede che il lavoro principale sia altrove. Tuttavia, El Diablo loda il grande lavoro di Yamaha, che ha portato ben cinque telai diversi nelle ultime gare, segno di una grande reazione.

“Non sono molto concentrato sul motore, perché ora siamo nel presente e dobbiamo dare il nostro meglio per sentire i miglioramenti. Yamaha ha portato quattro telai diversi in cinque gare, quindi è già una grande cosa che in passato non abbiamo mai visto. Speriamo che questo weekend il nuovo telaio ci aiuti con il grip al posteriore”, ha spiegato il francese della Yamaha nella consueta conferenza stampa del giovedì a Motegi.