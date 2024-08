MotoGP | Quartararo: "Le cose vanno sempre peggio per la Yamaha"

Fabio Quartararo ritiene che le cose stiano andando "sempre peggio" per la Yamaha, nonostante i suoi sforzi per uscire dall'attuale crisi in MotoGP.

Il campione del mondo 2021 ha fatto questa affermazione dopo aver lottato per il 18° posto nel Gran Premio d'Austria di domenica, finendo a quasi 44 secondi dalla Ducati ufficiale del vincitore Pecco Bagnaia. La sua posizione finale è stata compromessa da una long lap penalty, ma era già fuori dai punti, al 16° posto, quando è stato sanzionato per aver ripetutamente superato i track limits.

Il suo compagno di squadra Alex Rins, al ritorno in MotoGP dopo un'assenza dovuta a un infortunio, è riuscito a fare solo poco meglio a Spielberg, accusando un deficit di 37 secondi nei confronti di Bagnaia, in 16° posizione. Ciò significa che la Yamaha non ha ottenuto punti in un Gran Premio per la prima volta dal GP d'Olanda del 2022.

Quartararo era visibilmente frustrato dopo aver registrato il suo risultato peggiore dell'anno e ha lasciato la pista piuttosto presto dopo la gara per volare a Misano per un test privato, saltando la maggior parte degli impegni con i media.

In una breve intervista rilasciata all'emittente televisiva francese Canal+, ha dichiarato: "Chiaramente, è uno dei peggiori weekend della stagione. Stiamo cercando di migliorare, ma purtroppo le cose vanno sempre peggio. Non riusciamo a trovare un modo per migliorare".

"Ho cercato di spingere al massimo nei primi giri, come fanno gli altri, ma purtroppo siamo stati sorpassati. Poi, ho avuto problemi di pressione (delle gomme), ed ecco che il risultato è disastroso".

Quartararo, Rins e il resto del team Yamaha saranno a Misano da lunedì a mercoledì nell'ambito di un test privato a cui parteciperanno anche Honda e KTM.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sia Quartararo che Rins potranno testare la M1 in prima persona, come parte delle concessioni ricevute dalla MotoGP dopo che la Yamaha non è riuscita ad ottenere neppure una vittoria nella passata stagione.

La casa di Iwata spera che il test possa dare qualche risposta alla sua mancanza di ritmo a Spielberg, dove è stata superata non solo dai rivali europei ma anche dalla Honda.

"È stata una giornata da dimenticare", ha detto il direttore del team Yamaha, Massimo Meregalli. "È stata un'immagine speculare della Sprint. Non ci aspettavamo un weekend così difficile".

"Alex ha fatto un buon lavoro in gara, soprattutto considerando le sue condizioni. Fabio è partito bene, ma non è stato in grado di difendere la sua posizione, e la long lap penalty ha messo fine alle sue possibilità di lottare per i punti".

"A parte questo, non c'è molto da dire. Dobbiamo capire bene cosa sta causando queste scarse prestazioni".

"Abbiamo il GP di Aragon tra due settimane, ma prima abbiamo un test privato a Misano la prossima settimana. Valuteremo diversi componenti e, se i risultati saranno buoni, puntiamo a portare i pezzi direttamente ad Aragon".