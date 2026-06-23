MotoGP | Quartararo lascia Brno completamente perso: "Non capisco perché sono così lento"

Fabio Quartararo continua a vivere una stagione 2026 da incubo nel Mondiale MotoGP. Mentre "El Diablo" continua a contare i weekend che mancano per lasciare la Yamaha e trasferirsi alla Honda, in un nuovo progetto che possa riportarlo in alto, il viaggio nel deserto con la M1 dotata del motore V4 non gli sta dando altro che grattacapi. E il Gran Premio di Repubblica Ceca ne è stata un'altra dimostrazione.

Le Yamaha si sono viste appena, per non dire che non sono apparse sullo schermo, a Brno. La Casa di Iwata si è ritrovata duramente condannata a girare in fondo alla classifica. Nella Sprint di sabato, solo Toprak Razgatlioglu, undicesimo davanti a Franco Morbidelli, ha evitato il fanalino di coda della classifica, occupato da Quartararo, 13° e terzultimo, Jack Miller, 14° e penultimo, e Alex Rins, 15° e ultimo.

Già al termine della prova corta, Quartararo ha indicato chiaramente di essere completamente perso e di non riuscire a capire perché non potesse essere veloce con la Yamaha in nessuna circostanza. "Oggi si trattava semplicemente di sopravvivere. L'unica cosa che resta è completare i 21 giri di domenica e tornare a casa. Sinceramente, non c'è niente da aspettarsi. Sei piloti sono caduti nella Sprint, e noi eravamo gli ultimi tre. Non c'è niente da aspettarsi per domani", ha detto a Canal+'.

Con i giornalisti, tra cui c'era Motorsport.com, è stato ancora più diretto: "È frustrante perché in qualifica non è andata molto bene, anche se nemmeno così male come in gara. Le sensazioni con la moto cambiano costantemente. Nel primo giro, sono completamente perso. Non ho idea del perché. È strano sentirsi così sulla moto. Le sensazioni non sono così male, ma, la verità è che nei primi giri sono completamente perso".

"Toprak Razgatlioglu mi ha superato perché è più veloce nei primi giri. Sono riuscito a mantenere un po' la distanza, ma la gomma posteriore morbida si scaldava parecchio. Si chiede molto al posteriore perché la moto giri, e credo che la mia gomma fosse consumata. È molto strano. Non capisco perché sono così lento in gara. È frustrante. L'anno scorso è stato più o meno lo stesso. Abbiamo fatto più fatica quando c'era meno grip. Ma nella Sprint è stato molto, molto strano. So che il mio ritmo era un po' più veloce di così, ma sono andato incredibilmente piano. Non so cos'altro dire... La moto pesa, ma non è una novità. Superiamo il limite di diversi chili, ma non è un problema", ha spiegato.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Ma, anche se l'unica aspettativa del campione del mondo 2021 per la prova principale di domenica era completarla e tornarsene a casa, le cose sono comunque riuscite a peggiorare ancora di più. Infatti il pilota di Nizza è partito nella gara lunga in modo aggressivo, riuscendo a passare dalla 15° alla 12° posizione. Ma è durato appena un giro, dato che è caduto nel secondo.

"Il mio bilancio sarà molto breve!", ha scherzato Quartararo davanti alla stampa internazionale. "Nella Sprint, abbiamo visto che, all'inizio della gara, non frenavo con sufficiente forza. Ho detto che non avevo buone sensazioni. Questa mattina, durante la riunione con il team, abbiamo concordato che dovevo frenare più tardi nelle prime fasi".

"Non avevo buone sensazioni; ho fatto alcuni sorpassi al limite —su Brad Binder, Maverick Viñales e Luca Marini—, ma sono durato solo un giro e mezzo. I miei commenti sono molto chiari e sto cercando di dare il meglio di me. Oggi volevo solo divertirmi, cercare di andare al limite, proprio come mi piace guidare, ma, purtroppo, in questo momento non possiamo farlo. Cerco solo di dare il meglio di me. Sinceramente, volevo solo attaccare, ma se davvero vuoi attaccare, questo è quello che succede. Preferisco cadere a restare in piedi ed essere 1"5 più lento", ha proseguito.

"Non senti il limite della moto: lo percepisci solo quando sei già a terra. Il punto è che l'anno scorso sapevo cosa stavo facendo. Sapevo dove fosse il limite, fino a dove potevo arrivare. Quest'anno, sono perso riguardo al potenziale della moto. Certo, il potenziale non c'è, ma anche senza potenziale, un limite c'è. E non arrivi mai davvero a sentire quel limite".

"Le sensazioni di cui hai bisogno all'anteriore quando arrivi all'ultimo momento non ci sono; non c'è trazione, non c'è inserimento, non c'è potenza… In salita, non sono riuscito a tenere il ritmo di Marini nel primo giro. Persino superare Luca è stata una manovra suicida, per il dodicesimo posto. Ci sono molte, molte cose che non funzionano bene. La mia mentalità da ora in poi sarà: non so cosa succederà, ma cercherò di attaccare quando mi sentirò bene o, meglio, come mi sono sentito oggi", ha concluso.