MotoGP | Quartararo: “La wild card di Crutchlow non sarà una svolta"

La MotoGP rientra dalla pausa estiva e lo fa sulla pista di Silverstone, dove andrà in scena questo fine settimana il nono appuntamento della stagione. Nei primi otto, Fabio Quartararo ha ottenuto solo un podio, dunque non può di certo ritenersi soddisfatto dell’avvio di 2023. Il pilota Yamaha torna sul tracciato dove nel 2021 aveva conquistato il successo, ma quest’anno arriva con una consapevolezza e una situazione ben diversa.

Le opzioni di successo sono scarse, ma questo non lo porta a demoralizzarsi. Nel giovedì che precede l’azione in pista, El Diablo sostiene di essere pronto ad affrontare il primo weekend al rientro dalla pausa estiva. Si è operato al piede subito dopo la gara di Assen e ora è totalmente ripreso: “Dobbiamo approcciare alle gare in modo totalmente diverso quest’anno, faremo del nostro meglio. Come ogni gran premio, io darò il 100% fino al primo giorno e spero che funzionerà”.

“Sicuramente la prima parte della stagione non è stata quella che mi aspettavo, è stata frustrante”, prosegue Quartararo riflettendo su quanto può ottenere questo fine settimana. “Venivamo dal 2021 e dal 2022 ottimi, invece quest’anno abbiamo ottenuto solo un podio. Ma bisogna guardare avanti. Senza dubbio, la pausa estiva è stata positiva per me. Sentiamo e sappiamo di non essere pronti per lottare per un podio al momento. In alcune gare, se facciamo delle ottime qualifiche e se facciamo tutto alla grande, possiamo ottenere un bel risultato. Ma è sempre necessario fare del nostro meglio, la nostra mentalità è di dare il 100% e concludere nella miglior posizione possibile”.

In due anni la situazione si è capovolta, nonostante ciò, il francese ritiene che Silverstone sia una pista spettacolare: “Il layout è grandioso, dipende anche dalle temperature della pista. Ci sono alcuni punti in cui va meglio, ad esempio la Curva 2 sarà un po’ fredda questo weekend. Ma sicuramente è una bella pista, mi piace molto, nelle curve 10 e 11 c’è un cambio direzione molto bello. È divertente, speriamo di poterci divertire questo weekend”.

Il divertimento potrà aiutare Quartararo, se non altro per il morale. Un altro aiuto potrebbe provenire dal test team, che vede impegnato Cal Crutchlow. Il britannico disputerà una gara come wild card a Motegi, all’inizio di ottobre. La partecipazione è finalizzata al lavoro di sviluppo, come affermato da Yamaha stessa. Tuttavia, il nizzardo pensa che questo non sia di enorme aiuto, ma che i punti fondamentali siano i test veri e propri: “È solo wild card, quindi non credo che sia un gran punto di svolta per noi. Cal ha fatto qualche test, ma non penso che un solo gran premio possa determinare un cambiamento. Spero che possa essere così, ma dopo Misano avremo i test e credo che sia quello il momento in cui capiremo se ci sarà una svolta o no, ancora prima della gara di Crutchlow”.

Prima di tuffarsi nel weekend di gara, Quartararo dà uno sguardo al futuro. È di ieri infatti la notizia che dal prossimo anno avrà un nuovo compagno di squadra. Franco Morbidelli lascia la Yamaha e il suo posto verrà preso da Alex Rins. Secondo El Diablo, nonostante l’addio di Morbido sia un peccato, arriva un pilota di grande esperienza: “Penso di aver trascorso tutta la mia carriera in MotoGP con Franco, solo la prima parte del 2021 con Vinales. Ci conosciamo da molto tempo e ovviamente gli auguro il meglio per il futuro. Per quanto riguarda Alex, penso che sia una nuova sfida per lui e per il team. Ma lo è anche per me, penso che abbia tanta esperienza, è stato in Suzuki fino allo scorso anno, quest’anno Honda e Yamaha l’anno prossimo. Quindi ha fatto tanta esperienza su moto totalmente diverse”.