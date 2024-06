MotoGP | Quartararo 18°: "La M1 2024 mi causa dolori al braccio"

Il pilota francese della Yamaha ha terminato la gara del Mugello molto lontano dai primi, mentre il gap dal suo compagno di squadra Alex Rins, che ha concluso 15°, si è attestato attorno ai sette secondi. A pesare sulla gara di Fabio Quartararo è stato un problema fisico, che non gli ha impedito di resistere per tutti e 23 i giri della corsa.

"Da metà gara ho avuto problemi al braccio. Non è una sindrome compartimentale, è solo che il mio braccio è al limite su questo tipo di circuito", ha spiegato Quartararo, sottolineando i problemi fisici.

Quartararo è stato operato per la sindrome compartimentale nel giugno 2019, quando è arrivato in MotoGP, e già quest'anno ha avuto problemi con la pressione del nervo. "Il mio muscolo non ha spazio e sono già stato operato due volte", ha ricordato il pilota transalpino.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Per questo motivo Quartararo ritiene che non sia tanto un suo problema fisico specifico, bensì derivi più dal modo in cui deve guidare la nuova Yamaha, che è più aggressiva e meno dolce rispetto al passato.

"C'è qualcosa nella moto di quest'anno che causa questi problemi. Credo che possa anche essere legato alla mancanza di aderenza", è stata la sua spiegazione per i problemi e la brutta gara del Mugello.

La Yamaha ha effettuato un test privato su questo circuito tre settimane fa e, proprio per questo, sperava in un passo avanti più marcato, ma alla fine i problemi fisici hanno impedito a Quartararo di sfruttare a fondo il potenziale. Lunedì prossimo un nuovo test, questa volta ufficiale con tutti i piloti e le squadre in griglia, consentirà alla Yamaha di continuare a lavorare sulla moto.