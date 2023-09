MotoGP | Quartararo: “La caduta? Un problema tecnico, ma sto bene”

Ancora un weekend in salita, ancora difficoltà per Fabio Quartararo, che a Motegi è costretto a passare per la Q1. Il fine settimana di casa per Yamaha non parte con le migliori aspettative e il suo pilota di punta incappa in una strana caduta che viene attribuita a un problema tecnico. Il venerdì del Gran Premio del Giappone non è affatto semplice né per il francese né per il suo team, che proveranno a trovare la quadra per i restanti due giorni.

Durante il turno pomeridiano a Motegi, Quartararo finisce nella ghiaia della Curva 6 e si rialza zoppicando, ma fortunatamente ogni pericolo è scongiurato e il nizzardo tranquillizza sulle sue condizioni: “Sto bene, ho preso solo una storta alla caviglia destra e mi fa male il collo a causa dell’impatto, ma sto bene. Come si evolverà? Non lo so, sorpresa. È doloroso, ma non ci posso fare nulla, sfortunatamente. Ma ora è il passato, dobbiamo guardare avanti e fare il meglio che possiamo”.

Il dolore si fa un po’ sentire, ma il weekend di Quartararo non è affatto in dubbio. Se in un primo momento la caduta è sembrata strana, El Diablo spiega poi che la causa è da attribuire a un problema tecnico: “Sarà un po' una rottura di scatole. Mi fa male il collo ed è un po' doloroso, soprattutto perché i è trattato di un problema tecnico, il freno si è bloccato un po’ e la ruota non ha girato. Quando era in aria, la ruota frenava e quando l’ho rimessa giù, si è bloccata completamente”.

Solitamente, all’uscita dal box il francese frena forte per riscaldare e per mettere alla prova i suoi freni. Stavolta le cose però non sono andate per il meglio: “Lo faccio soprattutto per questo e per riscaldarmi. Questa volta non l'ho sentita. Già alla curva 10, e quando la ruota si è fermata, mi sono quasi bloccato. Forse perché era il primo giro. Ho pensato che potesse essere perché faceva freddo, ma purtroppo non era così, si è bloccata non appena ho appoggiato la ruota”.

Una volta capita la causa della caduta, per Quartararo è tornato il momento di concentrarsi sulle difficoltà della sua Yamaha: “Il problema è sempre lo stesso. Se si guarda al mio passo sulle medie, non dico di avere il passo migliore, ma in ogni caso siamo tra i primi cinque. Non appena montiamo una gomma nuova, loro guadagnano un secondo e mezzo e noi niente. È qui che sta il problema. In termini di velocità pura, so di essere uno dei più veloci, ma purtroppo non possiamo dimostrare nulla”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alla luce di questa situazione, gli obiettivi del fine settimana sono incerti: “Non lo so. Cercheremo di qualificarci in Q2. Era il nostro obiettivo oggi, ma purtroppo non ci siamo riusciti. È davvero frustrante finire con un risultato del genere quando sai di essere uno dei migliori”.

Questo fine settimana a Motegi è presente anche Cal Crutchlow, tester Yamaha che sta lavorando sulla M1 per cercare di cambiare la rotta di questa stagione e delle prossime. Tuttavia, il campione del mondo 2021 non ha ancora avuto modo di scambiare pensieri con il britannico: “Onestamente non ci ho parlato. Appena uscito dalla Clinica sono venuto qui a parlare con i media, quindi non ho ancora avuto modo di parlarci. Mi hanno mandato un messaggio per dirmi che l'incidente è stato causato da un problema tecnico, ma nient'altro”.