MotoGP | Quartararo: "Inizio a divertirmi meno sulla moto"

Alla vigilia delle qualifiche del Gran Premio di San Marino sembrava che Fabio Quartararo fosse uno dei contendenti alla pole position insieme al grande favorito Pecco Bagnaia. Eppure la pioggia ha cambiato le carte in tavola, scombinando i piani di tutti. Le condizioni particolarmente insidiose erano le peggiori per la Yamaha e il campione del mondo in carica si è trovato in difficoltà nel sabato di Misano.

El Diablo non è andato oltre l’ottava posizione e paga un ritardo dal poleman Jack Miller di tre decimi e mezzo. L’umido in pista non ha aiutato, anzi: "Le condizioni erano davvero difficili. Era tutto molto complicato e, purtroppo, non siamo riusciti a fare una buona qualifica. Il problema è che ha piovuto, ma era asciutto, solo che non si potevano usare i cordoli. E in una curva come la 6, sono praticamente sul verde, all'interno, devi andare sul cordolo per tagliare il massimo e avere la massima velocità di sorpasso. Io dovevo allargarmi molto di più e preparare l'uscita molto di più. Acceleriamo ma rispetto agli altri non abbiamo nulla, quindi dalla curva 6 alla curva 8 perdiamo molto".

Il problema della Yamaha si dimostra sempre la potenza e l’accelerazione. Quartararo lamenta ancora una volta la difficoltà nell’effettuare sorpassi: “Nelle ultime due curve non ho preso il cordolo esterno, stavo già perdendo qualche centimetro e quei pochi centimetri, onestamente, fanno una piccola differenza. Su questo tracciato ricevo spesso molti avvisi di limite della pista perché cerco di usare l'ultimo millimetro del vibratore per ottenere la massima velocità in curva".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Le carenze della M1 vengono accentuate maggiormente in condizioni miste come quelle in cui sono state disputate le qualifiche del Gran Premio di San Marino: "In queste condizioni non ho potuto sfruttare la mia velocità come si fa con la Yamaha. Non so dove posso sorpassare. È una pista con molte accelerazioni e frenate. Quando mi avvicino non riesco a sorpassare. Naturalmente sono riuscito a sorpassare in Austria, ma il rischio che corro ad ogni sorpasso è troppo alto".

Quartararo scatterà dall’ottava casella e in questo modo non riuscirà ad approfittare della penalità di Pecco Bagnaia. Il pilota Ducati infatti ha conquistato la seconda posizione, ma scatterà quinto per aver ostacolato Alex Marquez nelle FP1 ed è dunque incappato in una penalità. Il francese della Yamaha riconosce il grande lavoro de rivale, ma allo stesso tempo guarda a se stesso: "Pecco ha fatto delle ottime qualifiche. Io oggi ho dato il 100% e sono solo ottavo. Sono solo tre decimi, ma è un ottavo posto ed è molto deludente".

"Non voglio lamentarmi perché credo che tutti sappiano qual è il problema. Quando si lotta sempre per la pole position e la vittoria, ci si diverte molto di più di quando si è lenti. Se avessi fatto lo stesso tempo con il primo o il secondo posto, avrei lottato per qualcosa che so di poter ottenere. So che avevo il potenziale per lottare di più oggi, ma le condizioni erano molto difficili. Sono deluso, ma è sempre lo stesso problema. Sto iniziando a divertirmi molto meno di prima e dobbiamo trovare una soluzione", conclude Quartararo.