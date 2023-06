MotoGP | Quartararo incontra i vertici Yamaha ed esorta a reagire

Fabio Quartararo ha mancato l'appuntamento con i punti nella gara sprint del Sachsenring, chiudendo al 13° posto. È stata un'altra delusione dopo una prima metà del campionato che non è stata all'altezza delle sue ambizioni. Venerdì, il pilota della Yamaha era riuscito a piazzarsi tra i primi dieci, il che gli aveva garantito un posto nella Q2. Tuttavia, la sessione di qualifiche ha giocato a suo sfavore ed è riuscito a piazzarsi solo 12° sulla griglia di partenza.

"Era il massimo che potevamo fare. Ho avuto una bandiera gialla all'ultimo giro, altrimenti avrei potuto fare 1'21"9, che mi avrebbe messo in seconda o terza fila. Ma questo è il tempo che abbiamo fatto, non ci sono scuse", ha ammesso, senza mostrare alcuna sorpresa, visto che le qualifiche sono diventate l'evento che "cambia l'intero weekend". "Cercheremo di migliorare questo aspetto, ma al momento siamo molto lontani dalla modalità di qualifica e non riusciamo a trovare una soluzione", ha deplorato.

Anche l'inizio della gara non è stato d'aiuto: allo spegnimento dei semafori, il francese non è riuscito a trovare il varco e ha perso tre posizioni. "La partenza è stata buona", ha spiegato il pilota della Yamaha a Canal+. "Poi Aleix [Espargaró] è andato a lato, Bastianini a lato, quindi non ho potuto fare nulla. Ho dovuto tagliare la corda e ho perso molte posizioni".

Un inizio di gara "difficile da digerire", ma questi primi momenti non spiegano tutto. "Non è andata proprio bene. Anche il feeling non era ideale oggi, quindi cercheremo di trovare una soluzione", ha sottolineato il francese. "Abbiamo alcune informazioni [per domani], abbiamo visto che eravamo molto, molto indietro, ma dovremo trovare una soluzione, cercare di trovare quel qualcosa che cambierà la gara di domani. [Avrà il doppio dei giri e già oggi avevamo problemi con le gomme, quindi vedremo...".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Una riunione con il presidente di Yamaha Motor

Con 54 punti, contro i 140 del leader Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo si trova attualmente al nono posto in campionato. Molto, molto lontano dalle sue ambizioni e dal suo livello abituale, che sembra, allo stato attuale, fuori portata.

"È difficile perché un anno fa ho vinto qui e ora non sono nemmeno tra i primi dieci. Non è facile, è difficile divertirsi davvero, ma devo cercare di rimanere calmo e capire cosa possiamo fare meglio. Ma abbiamo già fatto più di un quarto della stagione, siamo quasi a metà, e al momento non riusciamo a trovare nulla. È difficile, ma al momento è così".

Mentre Marc Márquez ha recentemente incontrato i responsabili del programma Honda per discutere delle proprie difficoltà, Fabio Quartararo rivela di aver adottato lo stesso approccio e di aver chiesto di incontrare il presidente di Yamaha Motor Yoshihiro Hidaka. Si è trattato di un incontro improvvisato, avvenuto a margine del GP di Spagna alla fine di aprile.

"Ho già avuto un incontro con il presidente della Yamaha. Spero che questo acceleri un po' il processo", spiega, vedendo la Yamaha "davvero lontana dai marchi leader". "Sono un combattente, voglio vincere, non voglio trovarmi in questa posizione e non credo che nessuno nel team sia contento. Voglio motivare tutti, cercare di trasformare questa energia negativa in energia positiva e fare progressi, soprattutto dal punto di vista tecnico".

Ha qualche dubbio? "Certamente. Sono molti anni che aspettiamo qualcosa di grande, un grande cambiamento, quindi spero che possano darci una moto davvero buona per il prossimo anno, ma ovviamente non sono fiducioso vista l'evoluzione rispetto all'anno scorso. Spero che lavorino sodo".

"È difficile essere fiduciosi quando si lotta per questi posti. [Stanno lavorando duramente, ma non siamo riusciti a trovare il minimo miglioramento. Quindi, per quanto sappiamo che stanno lavorando duramente, non sappiamo se otterremo dei progressi. Stanno lavorando duramente e questa è la cosa più importante, ma spero che troveranno le cose giuste per aiutarci a progredire per la fine dell'anno e per l'anno prossimo".