MotoGP | Quartararo in Q2 diretta: “Non lo so come ho fatto"

L’eroe del Gran Premio di Francia è Fabio Quartararo, osannato dal pubblico che riempie gli spalti a ogni passaggio. Il calore della sua gente sembra far bene al portacolori Yamaha, che nel venerdì di Le Mans è riuscito ad agguantare la Q2 diretta, una sorpresa considerando le prestazioni poco soddisfacenti della M1 negli ultimi tempi.

Si tratta di una sorpresa anche per lo stesso Quartararo, che, dopo la ventesima posizione del turno mattutino, non si aspettava un giro così efficace (per quanto la Yamaha possa esserlo) da consentirgli il passaggio diretto alla fase decisiva di qualifica. Certo, si presenta alla Q2 con il decimo tempo, ma nella MotoGP attuale e su una pista piccola e stretta come Le Mans, partire più avanti è sempre un vantaggio.

Al termine dell’azione in pista, El Diablo ha incontrato i media, a cui non ha saputo dare una spiegazione sul perché sia riuscito a ottenere quell’1’30”788 che gli ha consentito di essere in top 10: “Non lo so… Dando tutto quello che avevo. La finestra che abbiamo per rendere la moto così è molto piccola. Penso che abbiamo fatto una grande scelta montando la mescola dura all’anteriore. Quando ho fatto il primo time attack, penso che fossi già in ottava posizione. Quindi ho spinto ancora di più e ho migliorato”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Non solo Quartararo è riuscito a prendersi un posto diretto nella Q2, ma in termini di tempi non è nemmeno troppo distante. Considerando il tempo record di Jorge Martin, da cui paga 4 decimi, la distanza da Pecco Bagnaia e Pedro Acosta, secondo e terzo rispettivamente, va sotto ai tre decimi: “Ero al limite, ma più che essere direttamente in Q2 è che siamo a meno di due decimi dal terzo e questo è positivo”.

Questo risultato è frutto di un miglioramento, almeno in teoria. Ma il nizzardo non crede ci siano stati enormi passi in avanti: “Niente. Sfortunatamente, niente. Guidiamo con la moto standard e dobbiamo fare un passo in avanti, soprattutto in termini di grip. Non solo in trazione, specialmente in entrata. Il grip è il nostro problema principale perché stamattina abbiamo visto che con la media è stato un incubo. Non per la moto, ma per le gomme. Appena abbiamo un po’ di grip, la nostra moto è completamente diversa. Quindi dobbiamo capire perché con maggior grip la moto cambia radicalmente, perché in passato perdevamo performance, ma non tanto quanto adesso. Quindi, al momento, questo è l’aspetto principale da migliorare”.

“Non so se c’è ancora margine, ma domani darò tutto quello che ho per qualificarmi nella miglior posizione possibile. Ma domani saremo davvero, ma davvero vicini al nostro limite massimo”, ha proseguito Quartararo, che nonostante la Q2 diretta rimane realista sulle possibilità di successo e sul potenziale della sua M1.