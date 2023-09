MotoGP | Quartararo: "Il test di Misano è l'unica cosa che voglio davvero"

Come nella Sprint di sabato, Fabio Quartararo non è riuscito ad andare oltre il 13° posto nella gara lunga del Gran Premio di San Marino della MotoGP. In realtà, lo stesso pilota di Nizza ha descritto l'accaduto come "esattamente lo stesso" del giorno precedente. Con la differenza che, partendo dalla stessa posizione in griglia, è finito più indietro nel gruppo.

Si tratta di un problema ricorrente per "El Diablo", che con la Yamaha non riesce a superare gli avversari, anche se sono più lenti di lui. Dopo la gara, il Campione del Mondo 2021 ha deciso di cambiare idea, pensando al test di lunedì, dove vorrà verificare il reale passo della moto di Iwata.

Quartararo ha ammesso che alla fine della gara ha calato il ritmo volontariamente: "Ho anche deciso, a cinque giri dalla fine, di rinunciare e di perdere un secondo", ha esordito. "Il giro successivo ero più veloce di un secondo e mi ero già bloccato con Johann Zarco. È già abbastanza grave che stiamo soffrendo rispetto ai piloti che lottano per il podio, ma se non riusciamo a superare piloti che sono più lenti di mezzo secondo, è frustrante. Ma tutto questo fa parte di quest'anno, purtroppo", ha commentato.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

I sintomi descritti da Fabio Quartararo con la sua M1 sono identici con il passare dei weekend. "Non riusciamo a sorpassare e soprattutto, come dico da qualche anno, lo stile di guida che abbiamo, rispetto agli altri, è totalmente diverso, quindi è molto, molto complicato", ha ribadito.

Il test di lunedì a Misano sarà decisivo per il futuro del pilota francese, che spera di avere a disposizione una serie di novità, tra cui "motore, telaio e aerodinamica". Una giornata che non vede l'ora di vivere: "È l'unica cosa che voglio davvero quest'anno. Non rinuncio a nulla, anche se in termini di posizione non è quello che vogliamo".

A breve termine, il miglioramento dei risultati dovrà derivare da una rendimento migliore in qualifica, ma, anche in questo caso, il francese è pessimista: "Non dirò che non c'è speranza, ma in ogni caso stiamo lottando per trovare una soluzione per migliorare", ha concluso.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images