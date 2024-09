MotoGP | Quartararo: "Il mio passo era migliore delle KTM, ma non potevo passarle"

E' difficile gioire per un nono posto, ma quello vissuto fin qui a Misano da Fabio Quartararo è stato senza ombra di dubbio uno dei weekend migliori di questa stagione per la Yamaha, se non il migliore in assoluto. Entrato in Q2 direttamente, "El Diablo" si è piazzato decimo in griglia e poi ha guadagnato una posizione nella Sprint. Cosa che gli è fruttata anche un punticino.

E' vero che quest'anno gli è anche capitato di fare risultati migliori, ma spesso sono stati frutto di gare ad eliminazione. Questa volta invece è un piazzamento che rispecchia quello che è stato il suo potenziale nel weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Un piccolo passo avanti per la Casa di Iwata e la cosa positiva è che per il campione del mondo 2021 non è dovuto al test privato svolto sul tracciato romagnolo due settimane fa.

"Ad essere sincero, credo che il test sia stato utile per la FP1, ma stiamo girando con un assetto ed un telaio completamente diversi da quelli del test. Quindi, per me, il test è stato utile perché abbiamo provato un motore diverso. Nel test abbiamo provato alcuni telai diversi, nessuno dei quali è andato bene, anzi sono andati peggio. Ma non credo che il test abbia davvero aiutato le prestazioni di questo fine settimana. Lo ha fatto nei primi giri, per esempio nel T3, perché nelle curve veloci bisogna essere molto precisi", ha detto Quartararo quando è arrivato in sala stampa per dare le sue sensazioni ai giornalisti.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

In ogni caso, oggi si è tolto la soddisfazione di mettersi dietro le Aprilia e di giocarsela con le KTM. Anzi, probabilmente avrebbe anche potuto batterle se le RC16 non godessero di più grip al posteriore rispetto alla sua M1: "Penso che loro siano abbastanza fortunati ad avere parecchia trazione. Ma purtroppo per noi è completamente il contrario. Il posteriore scivola completamente ed oggi ho fatto tutta la gara spingendo sulla gomma anteriore".

"Ero dietro a Jack Miller e purtroppo non sono riuscito a fare le mie linee. Frenavo come lui, ma lui accelerava meglio di me, avendo più grip e più potenza in uscita dalle curve. Il mio ritmo era molto migliore di quello di Binder e di Jack, ma purtroppo è come nel 2022: non si può tentare un sorpasso. Non possiamo attaccare, o almeno non possiamo provarci. Il risultato, purtroppo, è questo", ha aggiunto.

Il pilota transalpino però è molto soddisfatto della prestazione che è riuscito a sfoderare in qualifica, almeno per quanto lo si possa essere per un decimo tempo: "Sono contento del mio tempo sul giro. Non ho commesso errori, stavo spingendo come un matto. Ma sai, quando vedi che alcuni piloti commettono degli errori davanti a te e fanno comunque un tempo migliore del tuo, è frustrante. Ma sento che per la moto che abbiamo al momento abbiamo fatto il nostro massimo", ha concluso.