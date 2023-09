MotoGP | Quartararo: "Ho rotto due cambi in 10 giri, ma siamo in Q2"

Sembrava l'ennesima giornata destinata a concludersi male per Fabio Quartararo e la Yamaha, ma il venerdì del Gran Premio dell'India è terminato con il sorriso per "El Diablo", che grazie all'ottavo tempo è riuscito a staccare il pass per la Q2 di domani. Cosa che appariva tutt'altro che scontata dopo una mattinata in cui non aveva avuto a disposizione neppure 10 giri per scoprire il Buddh International Circuit, dopo che la sua M1 lo aveva lasciato a piedi per ben due volte.

"E' stato difficile, perché credo di aver fatto solo 9 giri stamattina e non sono riuscito ad imparare bene la pista. Ad essere onesti, molte curve sono piuttosto difficili, sooprattutto per trovare il riferimento in frenata. Pensavo che sarebbe stato super difficile andare in Q2 e invece ce l'abbiamo fatta, quindi sono abbastanza felice. Ma in alcuni punti il tracciato è piuttosto difficile da imparare", ha detto Quartararo a fine giornata.

Il problema che lo ha tormentato è stato al cambio, con il campione 2021 che ha confermato anche che da qualche gara sta utilizzando una nuova specifica, che però oggi si è rivelata più fragile del previsto.

"E' da tre gare che lo proviamo e va abbastanza bene, ma oggi abbiamo rotto due cambi in 10 giri, quindi penso che l'abbiamo provato abbastanza. Ma sì, è stato un peccato non poter girare al mattino", ha spiegato Fabio che poi, quando gli è stato chiesto in cosa sia migliore il nuovo cambio rispetto al precedente, ha aggiunto: "Onestamente, in niente. Pesa solo leggermente meno, ma in termini di prestazioni pure non cambia nulla. Comunque siamo tornati al vecchio cambio".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche il pilota francese si aggiunto poi al coro di quelli che hanno sottolineato quanto sia tecnico il tracciato indiano, soprattutto per le difficoltà che regala nella ricerca di riferimenti.

"Alla curva 1 è difficile trovare un buon riferimento per la frenata, poi alle curve 5 e 6 bisogna essere molto precisi nel cambio di direzione. Anche alla 8-9 bisogna trovare la traiettoria corretta, perché è davvero molto lunga. Poi è complicata anche la 12 perché non si vede bene la curva", ha detto.

"Ma per me è difficile trovare un riferimento perfetto in frenata, perché normalmente uso molto l'udito, il suono che fa la moto, ma non avendo fatto molti giri è stato complicato. Però sono abbastanza contento per com'è andata la giornata. E' solo venerdì, ma penso che abbiamo fatto un grande lavoro entrando direttamente in Q2", ha aggiunto.

Le difficoltà però non sembrano essere ancora finite in questo weekend: "Soprattutto domani credo che la Ducati, sfruttando le sue otto moto, potrà fare una grande passo avanti. Dovremo essere intelligenti, cercando di fare la miglior qualifica possibile e di scegliere la gomma anteriore e la pressione giusta", ha concluso.

