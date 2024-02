MotoGP | Quartararo: "Ho parlato più con Rins in un test che 4 anni con Morbidelli"

Nelle sue sei stagioni in MotoGP, Fabio Quartararo ha condiviso il box con Franco Morbidelli nella maggior parte di esse. Ha debuttato nella classe regina con Morbidelli nel 2019, dopo che la Yamaha e il suo team satellite, l'allora Sepang Racing Team (SRT), lo hanno scelto con una mossa che pochi si aspettavano.

Al suo debutto nella classe regina, Quartararo è stato l'indubbia rivelazione, finendo quinto nel Mondiale, mentre il suo compagno di squadra si è piazzato decimo. L'anno successivo, segnato dalla pandemia e dal trattamento di favore che "El Diablo" avrebbe ricevuto - aveva una M1 ufficiale a tutti gli effetti - i ruoli si invertirono e fu Morbidelli a mostrare la sua forma migliore, tanto da arrivare secondo, mentre Quartararo finì quinto.

Nonostante questa differenza, il ragazzo di Nizza è stato promosso nel team ufficiale Yamaha nel 2021, stagione in cui è diventato campione del mondo. Nonostante abbia iniziato la stagione come compagno di Maverick Vinales, l'indisciplina dello spagnolo ha portato ad una rottura a metà stagione (GP di Stiria), che ha fatto sì che il #20 e Morbidelli si riunissero nella parte finale della stagione.

I due hanno condiviso il box nel 2022 e nel 2023, con il francese sempre davanti al romano, che nel 2024 correrà con una Ducati del Prima Pramac Racing. Una brutta caduta in un test privato a Portimao, in sella ad una Ducati Panigale, gli ha impedito di partecipare ai test pre-campionato della scorsa settimana a Sepang e lo terrà lontano anche da quelli della prossima settimana a Losail, dove il 10 marzo prenderà il via il Campionato del Mondo.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il divario tra Quartararo e Morbidelli è sempre stato evidente, anche a causa dei loro caratteri molto diversi: il primo è molto più estroverso del secondo. A Sepang, l'uomo di punta della Yamaha ha già condiviso il garage con Rins, al quale ha sempre detto di sentirsi molto più vicino. Non solo perché entrambi vivono ad Andorra, ma anche a livello di personalità.

"Con Alex mi sono trovato molto bene. In pratica ho parlato e avuto più contatti con lui in un test che con Morbidelli in quattro anni. Questo è quello che penso e questa è la realtà", ha ammesso Quartararo in una chiacchierata con Motorsport.com durante una pausa dell'ultimo giorno di attività in Malesia.

"È bello poter andare dall'altra parte del box e parlare con naturalezza. Prima, quando c'era Franco, non osavo", ha aggiunto il pilota, che dopo i tre giorni di test, più lo Shakedown, ha concluso con un best lap che lo ha lasciato a otto decimi dal leader, Pecco Bagnaia, e quattro decimi davanti a Rins.

"Con Alex c'è questa rivalità, lui vuole battermi e io voglio batterlo. Ma preferisco batterlo arrivando primo e lui secondo, piuttosto che arrivare decimo e undicesimo. Abbiamo uno stile di guida che, anche senza essere uguale, ci ha fatto capire che i problemi che abbiamo sono gli stessi", ha aggiunto Quartararo.