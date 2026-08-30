MotoGP | Quartararo ha raggiunto il limite: "Aiutare Yamaha per il futuro? Non ne ho più voglia"

Sono ormai diversi mesi che Fabio Quartararo chiede di evitare sperimentazioni che hanno poche possibilità di portare a progressi in casa Yamaha. Il francese torna sempre sulla stessa richiesta: mantenere la stessa base, anche se limitata, e dare il meglio con una moto che conosce bene.

"Cerchiamo sempre di migliorare le prestazioni attraverso le regolazioni, ma abbiamo già disputato cinque stagioni con questa base e sappiamo a che punto siamo - spiegava già in occasione del GP di Francia - Quindi, finché non avremo un vero e proprio nuovo pacchetto, con componenti nuovi, non cambieremo la moto".

Quartararo ha ribadito la sua richiesta in seguito, in particolare dopo prove infruttuose e un passo indietro al Sachsenring, o ancora venerdì al GP di Aragon: "Abbiamo fatto 20 giri con ogni tipo di assetto nel corso dell’anno, quindi preferisco mantenere la stessa base e cercare di adattarmi alla situazione".

La Yamaha ha comunque apportato alcune modifiche questo fine settimana e ha chiesto a Quartararo di confrontarle con la sua moto abituale venerdì. I risultati non sono stati all’altezza delle aspettative.

"Questo fine settimana ho fatto più da collaudatore - ha spiegato ai media internazionali, tra cui Motorsport.com - Ho provato il telaio tre volte, ma non funziona. Abbiamo anche altro, ma non ci sono progressi, quindi corro con una moto standard".

Fabio Quartararo non ha riscontrato alcun miglioramento con le novità introdotte dalla Yamaha al GP di Aragón. Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Quando si passa da un telaio all’altro, anche se la differenza non è grande, già di per sé le sensazioni non ci sono... Ero un po’ disorientato, ma è così, si cerca di migliorare le prestazioni".

"Le parti da testare erano meno buone, ma abbiamo provato tre volte e fin dalla prima ho detto che era peggio. Abbiamo riprovato una seconda volta, riprovato una terza volta... Stiamo usando la moto di serie".

Questo lavoro non ha permesso al Campione del Mondo 2021 di prepararsi adeguatamente alle qualifiche e alle gare: "Questo fine settimana è stata più una sessione di test che una ricerca di prestazioni".

Il lavoro di sviluppo dei Costruttori si concentra attualmente soprattutto sulle moto del 2027, poiché devono rispettare un nuovo regolamento. E quando a Fabio è stato chiesto se il lavoro svolto in questo momento servirà alla prossima M1, il futuro pilota Honda non ha nascosto la semplice mancanza di voglia di aiutare la Yamaha.

"In ogni caso, per il futuro, non sono nella posizione di poter dare una mano. E per motivi personali, non ho voglia di farlo. Stiamo cercando di migliorare quest’anno. Ma alla fine, se la situazione non migliora, non possiamo fare granché".

Fabio Quartararo affronta la gara principale senza grandi speranze. Foto di: Stephen Blackberry / NurPhoto via Getty Images

È quindi senza una vera motivazione che il transalpino affronterà la gara di domenica ad Aragón, soprattutto dopo una Sprint conclusa con un guasto al motore.

"Cercherò di dare il massimo, ma quando ci si sente così in sella alla moto, di sicuro non è molto motivante vedere che non si riesce a fare un passo avanti, nemmeno in termini di prestazioni".

"Penso che questo fine settimana non abbiamo lavorato molto bene. Oltre a questo, ho un brutto feeling con la moto. È un weekend molto complicato. Rimane solo domani e poi ripartiremo con una settimana di allenamenti".