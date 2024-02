MotoGP | Quartararo ha avuto i “primi contatti” con altri marchi

All’età di 24 anni. Fabio Quartararo è ora alla sua sesta stagione in MotoGP, dove ha vinto il titolo nel 2021 e in cui ha gareggiato sempre sulla Yamaha. Il francese, il cui contratto con la Casa di Iwata scade alla fine del 2024, ha trascorso gli ultimi due anni chiedendo una reazione alla squadra, ma questa non arriva.

La mancanza di velocità nel giro secco della M1 e le scarse prestazioni in condizioni di poco grip hanno fatto disperare Quartararo lo scorso anno. Il nizzardo ha lanciato diverso ultimatum nella ricerca di soluzioni che lo potrebbero far riflettere sulla possibilità di rinnovare l’accordo con Yamaha, che scade il 31 dicembre.

Il costruttore giapponese ha compiuto un passo avanti evidente in questo senso, con l’ingaggio del direttore tecnico Max Bartolini e dell’aerodinamico Marco Nicotra, entrambi provenienti da Ducati. La speranza è che questo cambiamento possa ridurre il gap tra la M1 e la potentissima Ducati.

“C’è stata una risposta alla richiesta che ho fatto, anche se forse il risultato di questo non è ancora ciò che volevo”, ha dichiarato Quartararo a Motorsport.com durante una pausa dell’ultima giornata di test a Sepang.

“Ho già avuto primi contatti con altri marchi, ma Yamaha sicuramente saprà già questa cosa. Ora dipende da Yamaha vedere quali passi farà. Sono felice di quello che hanno fatto, ma si tratta di vedere come si sviluppano le cose nel breve termine”, ha proseguito.

Nonostante Quartararo e il leader dei test in Malesia Pecco Bagnaia fossero separati da soli otto decimi, il francese ha evidenziato i cambiamenti significativi che Yamaha ha compiuto nel suo approccio, che ha l’obiettivo di tornare a vincere.

“C’è stato un grande cambiamento in Yamaha”, ha aggiunto. “È chiaro che non mi piace essere così lontano e quando vado nel box voglio farlo con il sorriso. Ma il modo in cui stiamo lavorando ora è molto più aggressivo. In passato, nel paddock si diceva che gli ingegneri Yamaha fossero i primi ad andare in hotel. Al momento stanno lavorando davvero duramente. Abbiamo persone nuove che sono arrivate e che provengono da un costruttore che sta vincendo e che ora è molto più avanti (Ducati, ndr)”.

Gli ultimi test pre-stagionali si terranno a Lusail lunedì e martedì della prossima settimana, per poi iniziare con la stagione nel weekend del 10 marzo, sempre in Qatar.