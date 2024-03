MotoGP | Quartararo: "Futuro? So cosa c'è sul tavolo, non sono preoccupato"

Il Mondiale MotoGP è appena cominciato, ma si parla già tanto di mercato piloti. Uno dei nomi più chiacchierati è senza ombra di dubbio quello di Fabio Quartararo, perché un pilota che è stato campione del mondo nel 2021 ed ha battagliato per il titolo fino all'ultima gara nel 2022 non può permettersi di continuare a non vincere troppo a lungo.

E in questo momento la Yamaha non sembra in grado di mettergli a disposizione il materiale per le posizioni che meriterebbe, come certificato dalla gara inaugurale in Qatar, conclusa all'11° posto e con un ritardo di oltre 17" nei confronti del vincitore Pecco Bagnaia. "El Diablo" non ha mai nascosto di aver già avuto dei contatti con altri marchi, ma per il momento il suo futuro è un pensiero che riesce a tenere distante quando sale in sella alla sua M1.

"Non sto pensando ai contratti. Fondamentalmente... naturalmente, come sapete, abbiamo già avuto dei colloqui con alcuni marchi. Ma non è una distrazione per me. Sono cose a cui non penso quando sono in moto. Ma so cosa c'è sul tavolo ed è qualcosa che mi permette di pensare che non sono un cattivo pilota. Per me il male è quando ero in Moto2 e non avevo un posto dove andare l'anno successivo. Allora era giusto preoccuparsi. Ma nella posizione in cui mi trovo ora, non devo preoccuparmi", ha detto Quartararo al suo arrivo a Portimao, dove questo fine settimana si disputa il Gran Premio del Portogallo.

Tuttavia, non aspetterà troppo a lungo per prendere una decisione su cosa fare nel 2025: "Non molto tempo, non voglio aspettare mesi. Abbiamo già parlato molto e credo di sapere qualcosa di quello che c'è sul mercato. So già quali sono i progetti, ma dovrò prendermi un po' di tempo per decidere".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Yamaha

Quando poi gli è stato domandato se quindi la Yamaha deve già dare per scontata la sua partenza quando scadrà il suo contratto, a fine stagione, il francese ha ribadito di aver apprezzato il cambiamento di approccio che la Casa di Iwata ha mostrato in questo primo scorcio di 2024.

"Il distacco dagli altri è aumentato, ma onestamente in Qatar stavamo ancora provando molte cose. Non siamo ancora pronti. Anche l'anno scorso le cose non andavano bene, ma non avevamo delle soluzioni da provare. La mentalità è cambiata totalmente anche durante i weekend di gara, abbiamo cambiato molte cose in Qatar e penso che sia positivo. Al momento, finito decimo o undicesimo è la stessa cosa, ma se posso aiutare la squadra a fare dei passi avanti per arrivare a lottare per la top 5, preferisco fare tante tante cose nel weekend".

Fabio ha elogiato più volte il grande feeling che aveva instaurato con l'anteriore della M1 2021, quella che lo aveva condotto al titolo, ma ha dovuto ammettere che la moto attuale è più veloce. Il problema semmai è un altro in questo momento.

"Saremmo molto più lontani con quella moto. Al momento questa è la moto migliore che abbia mai guidato e si può vedere dai tempi sul giro che sono molto più veloce del 2021. Ma il fatto è che gli altri marchi hanno fatto dei passi da gigante, mentre noi siamo migliorati forse di sette decimi rispetto al 2021. Gli altri invece di oltre un secondo. Quindi, ora siamo noi che dobbiamo fare dei passi da gigante rispetto agli altri", ha concluso.