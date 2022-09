MotoGP | Quartararo: "Il problema è che non avevo... problemi"

Carica lettore audio

Fabio Quartararo ha concluso il Gran Premio di San Marino in quinta posizione, un risultato buono se si considera lo svantaggio del pilota Yamaha sulla griglia di partenza (scattava dall’ottava casella), ma che non lo soddisfa vedendo il dominio esercitato da colui che è diventato il suo principale rivale, Pecco Bagnaia.

Ottavo per tutto il primo giro, Quartararo ha velocemente rimontato grazie alle cadute di Jack Miller e di Marco Bezzecchi. Successivamente ha guadagnato un’altra posizione sorpassando Aleix Espargaro, che era finito avanti alla partenza, ma quello sul pilota Aprilia è stato l’unico sorpasso possibile per il campione del mondo in carica.

“Non c’erano problemi, questo è il fatto”, commenta El Diablo. “Se si guardano i dati, ho avuto lo stesso ritmo delle prove. Quando ero dietro le Ducati e anche se non ero troppo vicino, vedevo che non riuscivo a frenare così tardi come nelle prove, ma per il resto mi sembrava tutto ok. Mi sentivo molto bene sulla moto. È questa la situazione, non mi sentivo male, ma in fondo non è altro che un quinto posto”.

Il pilota Yamaha ha completato i 27 giri di gara con la sensazione di aver fatto una buona prestazione, regolare e con lo stesso ritmo delle prove. I suoi tempi migliori in gara erano più veloci di quelli che aveva fatto registrare lo scorso anno, come nel caso dei due primi classificati. Tuttavia, hanno dimostrato il loro dominio sull'intera gara, in particolare abbassando di oltre cinque secondi il record del tempo totale impiegato per raggiungere il traguardo.

Quartararo sentiva di non poter tenere quel ritmo o avrebbe rischiato di cadere. "Penso di stare già facendo un buon lavoro. Sento di essere al limite, sto tenendo un ottimo ritmo, ma non è sufficiente. Se avessi fatto di più, credo che oggi sarei finito a terra, per cui ho cercato di fare la differenza in un modo che non posso fare...oggi stiamo davvero raggiungendo il limite della nostra moto".

"Questo era il limite. Ero più che arrabbiato, ero davvero frustrato, perché so di dare il 100% e non potevo lottare per ottenere di più, quindi dobbiamo capire perché. Il mio ritmo è stato molto simile a quello delle prove. Sentivo di avere un ritmo normale, ma sorpassare o adottare lo stesso modo di guidare degli altri era impossibile".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La posizione di partenza non ha aiutato, Quartararo ne è sicuro: “Sì, dipende dalla posizione in griglia e dalla possibilità di sorpassare o meno. Ho visto che Aleix era in difficoltà in termini di grip e potevo provare a superarlo, ma sugli altri non potevo nemmeno provare a fare qualcosa. È una cosa che mi rende piuttosto frustrato perché non posso provare nulla e non mi diverto come farei normalmente".

In queste condizioni, il suo avvicinamento a Luca Marini a fine gara ha poco valore per Fabio Quartararo, che ritiene di non aver potuto approfittare del pilota VR46: "Mi stavo avvicinando, ma ero al limite. A un certo punto ho tirato dritto alla curva 10, sono riuscito a prendere Marini ma ero in vantaggio. Anche se fossi stato dietro di lui, non sarebbe stato possibile cercare di superarlo".

Nel campionato, la situazione sta diventando preoccupante. A sei gare dal termine, il vantaggio del leader si è ridotto a 30 punti: certo, sono solo due punti in meno rispetto all'Austria e sono comunque sufficienti per avere la certezza di mantenere la testa della classifica anche nel prossimo Gran Premio, ma il ritorno in forze di Pecco Bagnaia non è sfuggito a nessuno.

Finora il pilota italiano era stato troppo incostante, capace di vittorie superbe come di grandi errori, e questo si rifletteva nel suo ritardo in campionato. Ma con quattro vittorie di fila, mai viste prima per un pilota Ducati, non ha solo dimostrato il suo potenziale, ma anche la sua capacità di essere presente in ogni circostanza. In svantaggio di 91 punti prima di Assen, ora è a 30 punti, avendo intascato il massimo di 100 unità in quattro gare contro le 39 di Quartararo.

C'è motivo di preoccupazione? "Non direi che sono preoccupato, ma non sono nemmeno rilassato", ha ammesso il francese. "Per quanto mi riguarda, oggi ho fatto un'ottima gara, ma sono solo quinto e a cinque secondi dal leader, quindi non siamo in una grande posizione. Io sono più costante di Pecco, ma in velocità siamo molto lenti".

Ora non resta che guardare ai prossimi turni, sperando di fermare l'emorragia. "Aragón sarà difficile, ovviamente", ha avvertito Quartararo in vista del prossimo Gran Premio. "Ma poi [c'è] il Giappone, la Malesia e l'Australia; non ci siamo stati per un bel po', quindi spero che avremo una bella sorpresa lì".