MotoGP | Quartararo fatalista dopo la Sprint: "Non c'è nulla da fare per domani"

Sedicesimo in griglia e sedicesimo all'arrivo della Sprint, con un ritardo di 15 secondi in 13 giri. Questo è il bilancio della giornata per Fabio Quartararo, un risultato che non lo sorprende affatto, ma che potrebbe essere foriero di un anno molto lungo per il francese.

La mancanza di prestazioni di una Yamaha rivoluzionata e all'inizio dello sfruttamento del suo nuovo V4 non è tutto. Per spiegare il suo risultato al termine di questa prima gara dell'anno, il campione del mondo 2021 lamenta anche una brutta partenza e l'incapacità di utilizzare lo stile di guida più efficace per lui quando corre in gruppo.

"Quest'anno abbiamo difficoltà con le partenze. A Valencia e Sepang sono partito molto bene, ma qui è stato un disastro. Lo si è visto bene alla prima curva, ero ultimo. E quando sei dietro, è impossibile sorpassare", ha riassunto a caldo dopo l'arrivo, dopo che effettivamente i quattro piloti Yamaha hanno superato la prima curva in modo piuttosto caotico in fondo al gruppo.

Nonostante un risultato finale molto al di sotto delle sue aspirazioni, "El Diablo" cerca comunque di fare buon viso a cattivo gioco. Mantiene il sorriso, desideroso di preservare il suo stato mentale e la sua immagine, e consapevole che in ogni caso non è ancora pronto per puntare in alto in questa fase.

"So che, visto il mio ritmo, quando sono in gruppo ho sempre più difficoltà, perché faccio un po' la differenza in entrata di curva. Ma, beh, nelle prove si è soli e riesco a guidare in modo diverso. Invece, quando ci sono altri piloti davanti, è completamente diverso e non riesco a guidare come vorrei. Alla fine, la gara è sempre più difficile di quanto mi aspettassi", ha ammesso.

Poi, alla domanda se cercherà di trovare una soluzione per domani, è tornato alla realtà della situazione in cui si trova Yamaha : "No, penso che sia tutto chiaro. Siamo qui da quattro giorni e le sensazioni sono sempre le stesse, quindi non credo che ci sia nulla da fare per domani".

Dovrà quindi pazientare domenica, per i 26 giri della gara principale che partirà alle 9:00 ora italiane, con una griglia di partenza invariata.