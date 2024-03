MotoGP | Quartararo fa accertamenti per un polpaccio dolorante

Fabio Quartararo sperava in un lunedì produttivo a Portimao, con "molte parti da provare" nella prima giornata di test organizzata dalla Yamaha durante la stagione grazie alle concessioni di cui il marchio sta beneficiando quest'anno. La giornata è stata interrotta, a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli e di una pista troppo sporca, ma Quartararo è stato ostacolato anche fisicamente.

Il francese si è fatto male ad un polpaccio sabato, in circostanze ancora da stabilire, ma evidentemente dopo una caduta nel paddock. Successivamente, forse lunedì, è andato in highside, senza finire a terra perché alla fine è atterrato sulla sua moto, ma l'impatto avrebbe aumentato il dolore. Anche se questo non gli ha impedito di guidare lunedì, sono previsti degli esami a Barcellona per escludere qualsiasi lesione, su consiglio del dottor Xavier Mir, che monitora regolarmente i piloti della MotoGP.

Questo martedì, Quartararo avrebbe dovuto partecipare alla conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di Francia, ma ha dovuto saltare l'evento perché aveva difficoltà a stare in piedi per diversi minuti. "Durante il test la situazione è peggiorata, quindi faremo altri test", ha detto in un messaggio trasmesso durante la conferenza, cercando di rassicurare: "Saremo in ottima forma per Austin".

Lunedì, Quartararo ha parlato solo di una giornata rovinata dal meteo. "Le peggiori condizioni per un test, solo sei giri fatti... Ci vediamo negli Stati Uniti", ha lamentato in un messaggio postato su Instagram. Anche Álex Rins è rimasto deluso. "Pochi giri a causa del tempo, quindi avremo del lavoro da fare ad Austin", ha detto lo spagnolo.

Con Léna Buffa