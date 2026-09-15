MotoGP | Quartararo esclusivo: "Ogni sera, quando vado a letto, penso a come andrà quella prima uscita con Honda"

Questa chiacchierata con Fabio Quartararo (Nizza, 27 anni) si è svolta nel paddock del circuito Marco Simoncelli, in un contesto di una certa tensione tra il pilota francese e la Yamaha. Dopo la conferma del suo passaggio alla Honda in vista della prossima stagione, l'ex campione del mondo sta portando a termine una stagione di transizione, in cui deve fare i conti con la frustrazione di competere con una moto che, al momento, non è affatto all'altezza. A peggiorare le cose, il marchio giapponese gli impedirà di partecipare al test di lunedì prossimo, in Austria, nel quale avrebbe potuto provare le gomme Pirelli che entreranno in scena nel 2027. Questo ha acceso la miccia e ha contaminato, un po' di più, una storia iniziata come una favola e che finirà in modo molto meno bucolico.

Quando ti guardi indietro, cosa pensi che ti resterà dei tuoi ultimi due anni in Yamaha?

"La capacità che ho avuto di reagire dopo un 2024 che non è stato per niente facile. Quando abbiamo avuto una moto che andava meglio, soprattutto sul giro secco, ho saputo reagire. Anche se in qualche gara non sono arrivati i risultati che volevamo, almeno ho potuto verificare di nuovo che ero ancora veloce".

Che cosa ha reso più teso il clima tra le due parti?

"Credo sia dovuto al tempo che abbiamo passato a lottare per posizioni che non erano quelle giuste. Nel 2021 lotti per il Mondiale; nel 2022 sei lì, a giocartelo, anche se non lo vinci. Poi però arrivano tre anni di fila (2023, 2024 e 2025) in cui davvero non abbiamo lottato per ciò che volevamo. Sono emersi momenti delicati e credo che tutto sia molto legato a questo".

Non c'era un modo un po' meno scomodo per chiudere questo rapporto?

"È una domanda complicata. Credo che entrambe le parti cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile. Ci sono passaggi più tesi, ma ciò che esce sulla stampa è ingigantito, e sembra che le cose vadano molto peggio. Certo che è andata meglio in passato, ma non bisogna nemmeno pensare che questa sia una guerra. È come in una relazione di coppia: ci sono momenti difficili, ma è normale. Ci restano tre mesi insieme e non è il momento di litigare dopo aver trascorso otto anni insieme. Finiremo nel miglior modo possibile, e spero che in futuro potremo parlare bene di tutto ciò che abbiamo ottenuto".

Qual è la tua diagnosi del progetto in sé? Quali sono i punti deboli o i problemi per cui non si è progredito tanto quanto speravate?

"Quest'anno, il primo test che abbiamo fatto a Barcellona mi ha sorpreso in positivo. Poi però non siamo riusciti a fare un passo avanti in generale. Quando tiri fuori una moto nuova ci sono molte cose da mettere a punto, ma non siamo riusciti a progredire in velocità, nel far girare la moto, nel grip o nella potenza. Per me è difficile fare una diagnosi esatta; sicuramente in Yamaha possono rispondere meglio di me su quei dettagli tecnici".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Pensi che sia stata una questione di mancanza di risorse o di investimenti?

"Non so quale budget abbia Yamaha. È come se vai dal dottore e chiedi la diagnosi al paziente. Io quello che voglio sono miglioramenti per ottenere risultati, che è il motivo per cui sono qui".

L'anno prossimo andrai in Honda, arrivano gli pneumatici Pirelli e avrai pochissimi giorni di test per adattarti alla moto e alle gomme. Ti preoccupa arrivare alla prima gara senza essere del tutto preparato?

"In realtà, nei test prendi il 'feeling', ma non posso dire che arriverò alla prima gara e che il mio obiettivo sarà vincere; non sarebbe corretto. Magari giro due giorni con la moto e mi trovo incredibilmente bene, ma bisognerà imparare nei primi Gran Premi. Se mi sentirò pronto per lottare per il podio o per la vittoria, ci proverò; ma non possiamo pretendere di bruciare le tappe così in fretta. Non è che andando in Honda la moto diventerà già la migliore; dovremo lavorare, regolarla e prendercela poco a poco. Poco a poco, ma in fretta".

Yamaha non ti permetterà di partecipare al test di lunedì prossimo, in Austria, quindi non potrai provare le gomme Pirelli. Non ti sembra in una certa misura logica la posizione del marchio?

"Dal mio punto di vista sì, è logico. Da un altro, meno. Ma preferisco non entrare in ulteriori dettagli per non cercarmi problemi. Può darsi che se fossi stato nella posizione di Yamaha avrei fatto lo stesso".

Hai pensato a come sarà quella prima uscita in pista con Honda nel test di Valencia? Ti dà la vertigine pensare che possa non andare come speri?

"Ad essere sincero, ogni notte, quando vado a letto, penso a come andrà quella prima uscita con la Honda. Ma non solo a quel test a Valencia. Sarà un po' strano, perché ho fatto tutta la mia carriera in Yamaha ed è un cambiamento molto grande. Non è vertigine, ma voglia, nervosismo. Però se ho preso la decisione di andare lì, è per dare tutto".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Che cosa ti ha motivato definitivamente a scegliere il progetto Honda?

"È una situazione complessa per poter spiegare tutto. È arrivato un momento in cui volevo separarmi dalla Yamaha e cercare un progetto nuovo. Abbiamo avuto riunioni con diversi marchi, tra cui Honda. In quelle riunioni avevo molte domande e, oltre a rispondere ai miei quesiti, mi hanno mostrato aspetti del progetto che mi hanno fatto prendere la decisione di andare lì".

Quando ti sei impegnato con loro, la moto di riferimento era la Ducati. Perché non hai provato ad andare su una Ducati?

"Perché credo che Honda, da anni, stia attraversando un momento in cui vuole tornare a vincere. Sta mettendo tutte le sue risorse per rientrare. Con il cambio di regolamento, le nuove moto ed i nuovi pneumatici, credo che Honda possa sorprendere e tirare fuori una moto molto competitiva".

Non ti preoccupa che qualcuno come Marc Marquez se ne sia andato da lì per motivi simili a quelli che portano te a lasciare Yamaha?

"Credo che lo abbiano capito. Honda ha perso il miglior pilota di tutti, e in quel momento ha capito ciò che chiedeva Marc. Si sono resi conto che dovevano lavorare in modo molto più aggressivo. Negli ultimi due anni, Honda ha fatto un passo avanti piuttosto grande".

Hai parlato con Marc di questo?

"No, per niente".

È da un po' che non lotti costantemente per vincere. Come sai di non aver perso quel 'mordente' o la fame di vittoria?

"Perché lo sento qui [si tocca il cuore]. È come il cane che non mangia da tre giorni. Quando ha il cibo davanti, vedrai come gli si getterà addosso. In questo momento sono come quel cane. So che quando avrò una reale opportunità di vincere o di lottare per stare davanti, lo farò. Si è visto a Silverstone, l'anno scorso. Si sono create le circostanze per poter lottare per vincere, ed ero lì. Il 'mordente' ce l'ho ancora intatto".