MotoGP | Quartararo: “Era il giro migliore che potessi fare”

Carica lettore audio

Sulla carta, il tracciato di Assen è particolarmente amico della Yamaha, ma Pecco Bagnaia ha compiuto un’impresa incredibile in qualifica. Il pilota Ducati scatterà dalla pole position nel Gran Premio d’Olanda, seguito però da un altrettanto efficace Fabio Quartararo. El Diablo ha provato il tutto per tutto nell’ultimo giro cronometrato, chiudendo però a 116 millesimi, un distacco che gli ha consegnato la seconda posizione.

I due contendenti al titolo scatteranno così dalla prima fila, un’ottima posizione per il pilota Yamaha, che arriva ad Assen da leader del campionato e punta a consolidare il primato al termine dell’undicesimo appuntamento, che segna l’inizio della pausa estiva. Ancora una volta, sia il campione del mondo in carica sia Bagnaia hanno fatto la differenza in termini di passo su tutti gli altri, ma il crono del piemontese della Ducati è stato irraggiungibile per chiunque. Anche per Quartararo.

Una piccola sbavatura all’ultimo giro non gli ha permesso di completare il giro perfetto, ma il francese sostiene che non sarebbe bastato per battere Pecco: “Era il giro migliore che potessi fare, forse potevo fare qualcosa di meglio alla Curva 15, ma non era per la pole. Quindi sono veramente felice di questa seconda posizione. Qui ad Assen la prima fila è un po’ meno importante rispetto al Sachsenring perché ci sono più punti di sorpasso, ma soprattutto la differenza più grande è che qua la gomma non si usa come in Germania, quindi anche se sei un po’ indietro è diverso. Ma è molto positiva questa prima fila, vediamo di fare una bella partenza”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

In termini di ritmo sembra dunque che Quartararo e Bagnaia siano una spanna sopra gli altri, tuttavia il pilota Yamaha non si sente di escludere dalla lotta altri piloti, primo fra tutti Aleix Espargaro, che pur partendo dalla quinta casella può essere un avversario pericoloso: “Ce la giochiamo io e Pecco? Non lo so, Aleix ha fatto una strategia diversa nelle FP4, è uscito con le gomme soft, noi invece abbiamo optato per media e hard per fare i confronti. Quindi vediamo domani. Ciò che è sicuro è che Pecco e io questo pomeriggio abbiamo avuto un passo un po’ più forte degli altri”.

L’imprevedibilità della MotoGP attuale inoltre non permette di fare pronostici a lungo termine. Nonostante l’ampio vantaggio in classifica, Quartararo ritiene che il mondiale sia decisamente aperto. Pur arrivando alla pausa estiva da leader, è consapevole del fatto che la stagione sia ancora lunga e che i punti da giocarsi siano molti: “Il rivale in campionato, è una domanda che mi viene fatta ogni weekend, ma è difficile. Pecco è lontano, ma ci sono più di 250 punti in palio e può succedere di tutto. Bagnaia è ancora in lotta per il campionato, così come Aleix. Ma anche Johann Zarco è lì. Per me loro tre sono i più pericolosi in ottica mondiale”.