MotoGP | Quartararo e Yamaha si sono detti sì: rinnovo fino al 2024

Carica lettore audio

E' stata una lunga telenovela, ma alla fine Fabio Quartararo e la Yamaha si sono stretti la mano, prolungando il loro contratto per altri due anni, ovvero fino alla fine della stagione 2024 della MotoGP.

Nonostante la conquista del titolo iridato dello scorso anno, il primo per il pilota francese, arrivato nel team ufficiale con la pesante responsabilità di dover prendere il posto di una leggenda come Valentino Rossi, il rinnovo del contratto in scadenza alla fine del 2022 è stato tutt'altro che una formalità.

"El Diablo" chiedeva infatti uno sforzo alla Casa di Iwata soprattutto sul fronte dello sviluppo tecnico, in particolare per quanto riguarda la potenza del motore, ma il lavoro fatto nel reparto corse in Giappone non aveva soddisfatto le esigenze di Quartararo, che a più riprese aveva minacciato di cambiare aria senza una M1 all'altezza delle sue ambizioni.

Anche perché, tolto il secondo posto di Mandalika, la fase extraeuropea della stagione era stata deludente per Fabio. Con il ritorno in Europa e alla vittoria in quel di Portimao, però, i rapporti si sono distesi parecchio. Senza dimenticare che l'uscita di scena della Suzuki a fine stagione, arrivata come un fulmine a ciel sereno, ha ridotto le possibilità di uscita per il campione del mondo in carica.

Non a caso, qualche settimana fa Lin Jarvis, managing director della Yamaha, aveva parlato con ottimismo della possibilità di prolungare il rapporto con Fabio, fissando nel mese di giugno un momento giusto per la firma. E il manager britannico ci aveva visto giusto, perché oggi è arrivato l'annuncio ufficiale del rinnovo fino al 2024.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing MotoGP Photo by: Yamaha MotoGP

"Sono davvero felice di annunciare a tutti voi che resterò con la Yamaha per altri due anni. In passato, salire MotoGP con la Yamaha e poi passare al team Factory non è stato facile. La Yamaha ha creduto in me fin dall'inizio e questo è un aspetto che non prendo alla leggera. Detto questo, questo nuovo accordo è stata una decisione importante. Sono a un punto importante della mia carriera, quindi mi sono preso un po' più di tempo per prenderla", ha spiegato Quartararo.

"Credo nel progetto Yamaha MotoGP e sento che la Yamaha è davvero motivata. E ora che abbiamo confermato ufficialmente la nostra decisione di continuare questo percorso insieme, possiamo concentrarci completamente sulla stagione in corso. Voglio dire 'grazie!' alle persone che mi circondano, che mi aiutano e mi sostengono sempre, così come ai tifosi che fanno il tifo per me. Apprezzo davvero tutto il sostegno", ha aggiunto.

Non poteva che essere molto soddisfatto Jarvis, visto che parliamo probabilmente del pezzo più pregiato del mercato, attuale leader della classifica iridata con 8 punti di vantaggio sull'Aprilia di Aleix Espargaro.

"Siamo molto felici di aver raggiunto un accordo con Fabio per continuare a far parte del team Monster Energy Yamaha MotoGP per il 2023 e oltre. Abbiamo portato Fabio nel team Factory lo scorso anno sapendo che si tratta di un talento speciale, ma ha addirittura superato le nostre aspettative", ha detto Jarvis.

"Non capita spesso di incontrare un pilota del suo calibro. Aveva già dimostrato il suo talento e la sua velocità nei due anni trascorsi con il team satellite SRT nel 2019 e nel 2020, ma quando è passato al team Factory, abbiamo potuto constatare la sua crescita e la sua maturazione come pilota".

"Nella prima stagione e mezza di Fabio abbiamo registrato molti successi: 6 vittorie, 14 podi, 6 pole position e il titolo mondiale MotoGP 2021. Questi risultati sono stati ottenuti grazie ad un importante lavoro di squadra da parte del pilota, dei suoi meccanici, dei nostri ingegneri e di tutto il personale del team che ha lavorato insieme con uno spirito positivo".

"Con Fabio sappiamo che metterà sempre il 100% del suo impegno, e gli abbiamo assicurato che Yamaha farà lo stesso e che investiremo negli sviluppi futuri in modo da poter lottare insieme per i titoli mondiali della MotoGP per gli anni a venire", ha concluso.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing MotoGP, Lin Jarvis Photo by: Yamaha MotoGP