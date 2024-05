MotoGP | Quartararo: "Dopo un anno e mezzo senza progressi, vedo la luce in fondo al tunnel"

Il nono posto di Fabio Quartararo sul Circuito di Barcellona non è il suo miglior risultato della stagione: dopo il settimo posto di Portimao, in quell'occasione il pilota francese della Yamaha è riuscito a risalire solo di due posizioni, finendo a 20 secondi dal vincitore, mentre questa domenica al Montmeló "El Diablo" è riuscito a risalire dal 17° posto in griglia fino al nono, sempre a 20 secondi dal vincitore Pecco Bagnaia, ma a soli 10 secondi dal podio finale, occupato da Marc Marquez.

La Yamaha ha effettuato un test privato al Mugello tre settimane fa, dove ha provato una nuova aerodinamica, oltre ad altre innovazioni meno facili da individuare a prima vista, come un motore che a volte è stato definito "nuovo" ed altre volte come un'evoluzione elettronica di quello attuale.

In ogni caso, Quartararo ha concluso la gara di domenica cautamente soddisfatto delle novità già in pista a Barcellona e ha dichiarato che, dopo un anno e mezzo al buio, si comincia a vedere "la luce in fondo al tunnel".

Per il 25enne, i progressi visti negli ultimi mesi fanno sperare che la Yamaha possa ribaltare la situazione e colmare il divario dai leader.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Quando si fanno piccoli passi, si vuole farne uno più grande il prima possibile", ha detto domenica pomeriggio al Montmelò. "Ma ad essere onesti, in quest'ultimo anno e mezzo non abbiamo fatto alcun progresso, e ora che vediamo la luce alla fine del tunnel, è fantastico", ha esclamato.

Quartararo guarda al Mugello, dove i miglioramenti della Yamaha hanno funzionato molto bene nei test e dove si svolgerà il Gran Premio d'Italia il prossimo fine settimana. "Speriamo di poter fare presto dei buoni passi avanti".

La serie di miglioramenti introdotti ha aiutato il francese ad avere una migliore gestione della M1. "Personalmente, le modifiche mi aiutano a girare, ad entrare in curva un po' più velocemente. È difficile dire se si tratta di un grande passo avanti o meno, perché l'aerodinamica non si può dire che sia migliorata molto".

Individuato il problema, la Yamaha ha fatto un lavoro intelligente

Quest'anno Yamaha e Honda possono beneficiare di una gamma più ampia di agevolazioni, con due aggiornamenti del pacchetto aerodinamico, oltre ad usufruire di test privati limitati solo dal numero di pneumatici per i piloti ufficiali. Quartararo afferma che il tempo extra in pista consente alla Yamaha di testare nuove componenti sulla M1, ma anche di abituarsi completamente ad essi.

Inoltre, ha dichiarato che il marchio di Iwata non introduce upgrade per il gusto di farlo, in quanto vengono montati sulla moto solo i componenti che offrono miglioramenti significativi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Per me, con l'aerodinamica ci si abitua molto di più quando si fanno più giri", ha detto.

"Durante il weekend imparo ancora di più sull'aerodinamica che uso, perché riesco a capire dove sono i punti di forza, mentre in cinque giri non si può capire davvero. Questo è il vantaggio di avere le concessioni", ha sottolineato.

"Dopo il Mugello andremo a Valencia per due giorni di test. C'è molto lavoro, ma ne vale la pena perché la Yamaha non ha mai lavorato così in passato, non ha mai avuto così tante idee", ha detto euforico.

"E non stiamo portando cose per il gusto di portarle. Abbiamo detto chiaramente alla squadra che non voglio provare un altro telaio o un altro forcellone. Ne abbiamo già provati centinaia".

"Sappiamo da dove proviene il problema, quindi ora sono davvero concentrati su di esso e stanno lavorando in modo intelligente", ha concluso il ragazzo della Costa Azzurra.