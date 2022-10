MotoGP | Quartararo: “Do il massimo ma non è mai abbastanza”

Carica lettore audio

Sulla carta, la pista di Phillip Island può aiutare Fabio Quartararo a riprendersi un lieve vantaggio nella classifica generale, ma si sa che la MotoGP attuale è imprevedibile. In qualifica, il campione del mondo in carica scatterà dalla seconda fila e si trova così alle spalle dei due principali rivali in campionato. Pecco Bagnaia e Aleix Espargaro sono infatti terzo e quarto, e la quinta posizione non è ciò a cui ambiva il francese.

“Sono soddisfatto della mia qualifica, ma frustrato dalla posizione”, esordisce El Diablo, poco contento del suo sabato ma più fiducioso in ottica gara. “Però può succedere. Do il massimo ad ogni giro, ma non è mai abbastanza. Sul passo non siamo messi male, anche nelle FP4 siamo stati conservative con le gomme e il ritmo era buono. Ma mi sento un po’ frustrato dalla qualifica. La posizione non è disastrosa, perché le prime due file per me sono la cosa principale e qui sarà una gara strana perché credo che tutti abbiano un consumo di gomme elevato. Credo che sia una delle piste peggiori dell'anno, quindi sarà interessante. Non è la migliore per noi, abbiamo bisogno di velocità in curva e di portare questa velocità in uscita per avere velocità. Ma sarà una bella sfida”.

Nella qualifica odierna abbiamo visto Marc Marquez conquistare la prima fila grazie alla scia di Bagnaia. Il pilota Honda ha riconosciuto di averne bisogno e di averla sfruttata, cosa che non si è visto fare a Quartararo: “Non è che non mi piaccia prendere un traino, ma ogni volta che sto dietro a qualcuno è dura soprattutto perché su questa pista è importante scaldare la gomma anteriore e se vai lento in attesa di qualcuno e qualcun altro vede che sei dietro, tagliano. Quindi si perdono 10 secondi in un giro e la gomma anteriore non è mai pronta, soprattutto per noi che facciamo fatica a scaldarla in un solo giro”.

Le gomme saranno ancora una volta un aspetto cruciale per la gara di domani e Quartararo sa di dover gestire per sopperire alle mancanze della sua Yamaha. Ormai non è una novità, per il pilota d’oltralpe i sorpassi sono quasi un incubo, ma a Phillip Island la situazione sembra più gestibile. Si tratterà di trovare l’equilibrio fra la ricerca del sorpasso e la conservazione della gomma posteriore: “Alcune curve vanno bene. Si possono vedere molte battaglie in curva, come alla 4 e alla 10, e si può tentare un sorpasso. Ma soprattutto ora sarà il pilota che si occuperà di più delle gomme. Forse nella prima metà della gara no, ma alla fine sarà fantastico”.

“Alla fine penso che le morbide, le medie e le dure siano uguali. Solo che con la morbida si può andare molto più veloci, ma dopo qualche giro cala molto e si è più lenti. Quindi, alla fine, non credo che sia importante quale gomma si usi per la gara, ma solo fare attenzione. Dovrò solo pensare di conservare la gomma posteriore”, prosegue Quartararo.

Nonostante la pista sia molto veloce, in qualifica si sono visti tempi molto serrati e i primi 12 piloti sono racchiusi in nove decimi: “Penso che tutti siano arrivati abbastanza velocemente alle prestazioni degli pneumatici, e alla fine le curve sono davvero veloci. Ora credo che le moto girino in modo molto simile. Si può notare che la velocità in curva di tutte le moto è davvero buona. Ecco perché i migliori piloti del mondo sono qui. Ecco perché tutti sono così vicini”.

Tra i migliori piloti del mondo ci sono sicuramente quelli che Quartararo in qualche modo teme di più, soprattutto in termini di classifica. Bagnaia ha mostrato un ottimo passo, ma il francese non esclude nessuno: “Onestamente non ho controllato bene il ritmo di Pecco, ma nelle FP4 ero dietro a Bagnaia. Avevamo gomme diverse, ma credo che ci siano molti piloti in grado di andare forte, perché alla fine è una questione di consumo delle gomme. La moto di Pecco è veloce, ma anche noi siamo molto veloci, molti piloti hanno un buon passo e quindi la gara può essere davvero una tipica gara che si vede a Phillip Island”.

Il tracciato australiano è uno dei più apprezzati dai piloti e ben si adatta alla Yamaha di Quartararo, che proverà a divertirsi per cercare di mantenere il più possibile la vetta della classifica. Tuttavia, non si risparmierà: “Almeno ci divertiremo, andremo più veloci. Speriamo di poter andare in testa. Ma sono contento di essere riuscito a fare il mio passo da solo, ero abbastanza fiducioso e sono riuscito a conservare le gomme. Quindi, mi sento bene su questa pista. Alla fine ovviamente c'è da guadagnare e da perdere. Ma cosa si deve fare quando si hanno solo due punti di vantaggio? Bisogna dare il meglio di sé. Si ha più da perdere, ma si ha molto da guadagnare. Quindi, bisogna spingere al massimo”.