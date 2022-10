MotoGP | Quartararo: "Devo togliermi dalla testa certi pensieri"

Carica lettore audio

Il Gran Premio della Malesia è un appuntamento cruciale per le sorti del campionato, domenica si potrebbero chiudere i giochi e Fabio Quartararo è determinato a portare la lotta per il titolo fino a Valencia, fra due settimane. Il lavoro inizia già nel venerdì di libere di Sepang, caratterizzato da un meteo che non ha giocato a favore del diretto rivale Pecco Bagnaia, provvisoriamente nella Q1.

Ne approfitta invece il campione del mondo in carica, che agguanta la top 10 su una pista che con i due lunghi rettilinei potrebbe non essere così amica della Yamaha. Tuttavia, nonostante le condizioni di umido siano l’esatto contrario di ciò che piace a El Diablo, il venerdì è decisamente positivo. Quartararo tiene anche in considerazione la prestazione su pista asciutta (come visto nelle FP1).

“Sull’asciutto ho avuto un buon feeling e ho deciso di spingere da subito”, spiega Quartararo. “Il mio passo era buono, però le condizioni erano disastrose, il grip era veramente basso, soprattutto se lo confrontiamo con quando siamo venuti per i test. L'asfalto era in ottime condizioni dopo avere girato per due giorni. Comunque nel complesso sono contento, soprattutto della prestazione delle FP1, perché ho usato la gomma morbida all'anteriore, non è l’opzione migliore ma dobbiamo fare così perché non abbiamo abbastanza medie. Però sono andato abbastanza bene. È la prima volta che con la morbida in frenata riesco a essere vicino alle mie prestazioni con la media, ma quest'ultima ci dà più margine, non tanto nel giro secco quanto nella costanza”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nel pomeriggio però le condizioni meteo sono variate e la pista umida ha cambiato le carte in tavola: “Il primo run è stato difficile perché il posteriore scivolava tantissimo. Nel secondo run sono stato veloce da subito, alla fine mi sarei voluto fermare per montare le slick ma mancavano pochi minuti e avrei potuto fare solo uno, forse due giri. Ho deciso di rimanere in pista anche perché di solito quando c’è solo qualche macchia di umido fatichiamo con le gomme rain, ma stavolta è andata bene”.

Il weekend di Sepang sarà fondamentale e per Quartararo sembra essere iniziato con il piede giusto. Il campione del mondo in carica è davanti a Pecco Bagnaia nella combinata e le giornate di sabato e domenica saranno determinanti sia per il pilota Ducati sia per il portacolori Yamaha: “Quella di domani può anche essere la qualifica più importante della stagione, però io sto dando tutto dal Qatar per ottenere la miglior posizione in griglia”.

“Non cambierò il mio approccio, non ho niente da perdere, ma la pensavo così anche a Buriram e a Phillip Island. Non cambierà nulla, mi spingerò al limite. In Australia ho fatto ottime qualifiche, ma non mi diverto quando sono 5°, mi diverto quando sono davanti. Mi sono dovuto togliere dalla testa certi pensieri, abbiamo dei problemi con la moto e devo solo divertirmi. E quello che ho fatto oggi e ci sono riuscito”.