MotoGP | Quartararo, da 4° a 16°: "Non riuscivo nemmeno a fare le curve"

Dopo aver superato di gran lunga le aspettative sabato, con il quarto posto nelle qualifiche ed il sesto nella Sprint, Fabio Quartararo sapeva che la sua gara avrebbe potuto rivelarsi più difficile questa domenica a Goiania, ma non si aspettava delle difficoltà di tale portata.

Mentre nella partenza della Sprint aveva guadagnato posizioni, questa volta le ha perse immediatamente. Il pilota della Yamaha era solo decimo dopo il primo giro e il suo arretramento in classifica è proseguita nei giri successivi, fino a finire al 16° posto dopo otto giri. Alcune cadute gli hanno permesso di risalire in zona punti, ma altri piloti lo hanno superato e alla fine ha tagliato il traguardo fuori dai punti, al 16° posto.

I piloti ufficiali Yamaha e Toprak Razgatlioglu avevano optato per una gomma soft al posteriore, alla ricerca di quel grip che tanto manca alla loro M1, ma Quartararo non la considera la causa della sua gara difficile. Ha invece avvertito che la sua gomma posteriore non gli offriva prestazioni normali, cosa che gli ha fatto perdere molte posizioni.

"Già dal giro di formazione, ho visto che c'era qualcosa di piuttosto strano, quindi non avevo nessuna prestazione sul posteriore", ha spiegato Quartararo ai giornalisti presenti Goiania, tra cui Motorsport.com. "Purtroppo, non siamo riusciti a fare i tempi che ci aspettavamo."

Le sensazioni non erano in linea con quelle che Quartararo aveva provato nel resto del weekend: "Ci aspettavamo più grip – la gomma era molto più morbida della media sul lato destro – quindi anche più prestazione".

"Penso che fosse la scelta giusta, solo che chiaramente la gomma posteriore non aveva le stesse prestazioni di tutte le soft che abbiamo usato durante il weekend".

Fabio Quartararo non è riuscito a conquistare punti questa domenica. Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Al momento della dichiarazione, Quartararo non era a conoscenza della natura esatta del problema: "Penso che stiano analizzando la situazione, ma non è nemmeno una questione di usura, perché siamo partiti con le gomme morbide anche sabato. Ma soprattutto, fin dal primo giro, ero sulle spine, non riuscivo nemmeno a curvare, ad accelerare, quindi ecco, è piuttosto frustrante".

Ancor prima di incorrere in questi problemi, Quartararo ha perso posizioni fin dai primi metri: "La partenza non è stata buona come ieri e quando si parte con rapporti del cambio più lunghi, si sa che si fa un po' fatica con la potenza del motore. Ma è stato soprattutto un problema con la gomma posteriore, tutto qui".

L'ottima giornata di sabato non ha quindi portato ad un buon risultato domenica, mentre forse si trattava di una rara occasione per conquistare molti punti in un inizio di stagione delicato per la Yamaha: "So che non avrei fatto la stessa gara di ieri. Penso che avremmo potuto fare molto meglio, ma non così bene (come sabato)".

"È così, ma è una seccatura perché penso che fosse un Gran Premio in cui stavamo abbastanza bene, e finiamo con una nota che non è delle migliori", ha concluso Quartararo.