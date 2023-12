MotoGP | Quartararo bersaglio di omofobi sui social per una foto

Fabio Quartararo non poteva immaginare quello che sarebbe successo quando il giorno di Natale ha deciso di postare sui social una foto che lo ritrae insieme al suo amico Etha Doux. Nell’immagine si vedono i due in una posa amichevole con la seguente didascalia: “Di cosa parliamo?”.

In un mondo normale, la cosa non avrebbe avuto altro che migliaia di “like” e qualche commento natalizio. Tuttavia, il social “X” è diventato un ritrovo di qualsiasi tipo di persona senza scrupoli che ha approfittato della foto per attaccare senza ritegno con commenti omofobi sia il campione del mondo MotoGP del 2021 sia il suo amico, membro di una nota famiglia francese di gioiellieri.

Il nizzardo, che ha concluso da poco la sua quinta stagione in MotoGP, sempre con una Yamaha e in forza al team ufficiale negli ultimi tre anni, è un campione sia dentro che fuori la pista. Educato, colto, simpatico e amabile, in grado di parlare cinque lingue con i media, senza mai avere un “no” come risposta a un autografo o a un selfie con i fan.

Questa educazione probabilmente ha portato alcuni a sentirsi liberi di attaccarlo, perciò El Diablo ha deciso di cancellare il post dal social una volta conosciuto come Twitter. Ha però tenuto la foto su Instagram, su cui tuttavia ha disattivato i commenti dopo averne accumulati più di 800 in pochissime ore.

La reazione degli appassionati di motociclismo e dei fan del francese più nello specifico è stata ovviamente quella di massimo sostegno al pilota. Quest’anno, Quartararo è riuscito a salire tre volte sul podio in MotoGP, nonostante la sua M1 sia diventata una delle peggiori moto della griglia, insieme alla Honda.