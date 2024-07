MotoGP | Quartararo: "Ammiro Rossi, ma Marquez è il più forte di sempre"

Il dibattito su chi sia il migliore della storia suscita sempre passione e discussioni nel mondo dello sport, generalmente con due atleti di riferimento difesi dai loro fan: Leo Messi o Diego Armando Maradona nel calcio (anche se qui ci sono più figure nel dibattito), Michael Jordan o LeBron James nel basket, Roger Federer, Rafa Nadal o Novak Djokovic nel mondo del tennis...

Il motorsport non fa eccezione. Succede in Formula 1, dove negli ultimi anni il tema si è riaperto su quale sarà la posizione che assumerà nella storia Max Verstappen, ma anche in MotoGP, per quanto sulle due ruote la questione è generalmente più contestualizzata: non pochi indicano Valentino Rossi come il "GOAT" (Greatest of All Time), sia per quello che ha fatto in pista, con nove titoli mondiali, sia per quello che ha fatto fuori, trasformando il campionato e portandolo, sotto la guida della Dorna, a una dimensione mai vista prima. Non sorprende che il colore giallo e il numero #46 siano ancora presenti su tutte le tribune, anche dopo il suo ritiro.

Tuttavia, l'emergere di Marc Márquez sulla scena della MotoGP ha cambiato questo punto di vista, aggiungendo un altro elemento da considerare. Dopo il decennio prodigioso che ha vissuto da quando è arrivato nella classe regina nel 2013, funestato solo dagli infortuni dal 2020 che lo hanno poi portato alla scelta di provare a tornare alla vittoria con Ducati, l'otto volte campione del mondo ha guadagnato un seguito che lo indica come il miglior pilota della storia.

E non si tratta solo di tifosi o opinionisti del paddock, ma anche di rivali che hanno gareggiato con lui nel corso degli anni. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è stato Fabio Quartararo. Parlando al canale YouTube "TwoJeys", il francese, che ha sempre mostrato grande ammirazione per il #93, lo ha eletto miglior pilota della storia, per quanto nutra comunque grande ammirazione per Rossi.

Al pilota di Nizza è stato chiesto se è vero che Marquez sia in grado di frenare più tardi rispetto al resto dei suoi rivali, cogliendo l'occasione per affrontare il dibattito: "Vediamo, è un mito. Per me Marc è il miglior pilota della storia. E mi piace Valentino".

"Ha vinto meno titoli, ma da quando Marc è arrivato in MotoGP fino ad oggi.... Ricordo che nel 2014 ha vinto le prime dieci gare. E tu pensi: 'Chi è questo ragazzo? E la cosa più incredibile è che lo puoi mettere sotto la pioggia, sull'asciutto, con il vento, in cattive o buone condizioni... Va sempre molto veloce. Per me è un esempio di come lui è come pilota", ha continuato.

"Lui è molto aggressivo. Forse io sono più morbido nel modo di guidare, ma quando lo vedi sembra che sia un secondo e mezzo più veloce di te", ha continuato il pilota della Yamaha per concludere il suo ragionamento.

Il dibattito su chi sia il miglior pilota nella storia della MotoGP si è acceso qualche settimana fa, quando Jorge Lorenzo ha condiviso la sua Top 5 nel podcast di Jordi Wild "The Wild Project". Il cinque volte campione del mondo di motociclismo ha messo Valentino Rossi al primo posto, "per quello che ha significato nel motociclismo, per il suo carisma", seguito da Marc Márquez, Giacomo Agostini, Mick Doohan e lui stesso.